За 2023 год рост их налогооблагаемой прибыли составил 128% — такого они не ожидали, в планы закладывался большой рост, но лишь на 30%, следует из сводного отчета о финансово-экономических показателях зеленоградских предприятий науки и промышленности. Такая же ситуация по связанным показателям: выручка +62% (при плане +18%), налоговые поступления в бюджеты — примерно +40% (план +3%).

Вероятно, предприятия не справлялись с валом новых заказов и не имели собственных возможностей быстро нарастить объем производства. Это видно из значительного роста привлеченных заемных средств на развитие производства — он составил +76%, хотя изначально занимать на эти цели не планировали.

В текущем году эти ошибки учли — запланированный рост инвестиций в развитие производства будет еще больше: собственных средств +169%, заёмных +90%. Однако относительно небольшие планы на рост прибыли могут говорить о том, что эти инвестиции, возможно, разовые, под выполнение текущих заказов.