Проголосовать можно на портале 50.gorodsreda.ru, для этого потребуется подтвержденная учетная запись на Госуслугах. Участвовать в голосовании могут россияне с 14 лет, каждый участник голосования может выбрать одну территорию для благоустройства в муниципалитете по месту жительства.

Куратор программы в Солнечногорске — председатель общественной палаты Сергей Митряшин: 8-916-909-8868, ob.palatasoln@mail.ru. Горячая линия по работе портала проекта «Формирование комфортной городской среды»: 8-800-600-8914, hotline@gorodsreda.ru.

За благоустройство территории в Андреевке на сегодняшний день уже отдали голоса более 900 человек Однако у «конкурента» в Солнечногорске гораздо больше — 7600. Впереди еще месяц голосования. Прошлой весной этот пруд уже выставляли на голосование по будущему благоустройству, но он набрал недостаточно голосов.

В 2023 году по «президентской программе» была обустроена зона отдыха «Яблоневый сад» в поселке Мцыри рядом с усадьбой Середниково (она набрала почти 5700 голосов в 2022 году), а в этом году появится обновленная общественная территория в Солнечногорске на Спасской улице (у неё было почти 12000 голосов). При этом в Андреевке фактически живет достаточно жителей, чтобы победить в голосовании.

Национальный проект «Жилье и городская среда» реализуется в соответствии с указом президента Владимира Путина от 21.07.2020 № 474 (в том числе и федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»). Всероссийское голосование за новые объекты благоустройства проходит ежегодно с 2021 года, как сообщается на портале программы. В этом году в онлайн-голосовании принимает участие более 1500 тысяч муниципальных образований: порядка 5000 объектов выставлено на выбор россиянам — объекты, которые наберут наибольшее количество голосов будут реализованы в приоритетном порядке в 2025 году.