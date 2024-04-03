На пруду у Спасской церкви в Андреевке могут благоустроить зону отдыха. Если жители проголосуют за это 03.04.2024 ZELENOGRAD.RU

«Общественная территория в поселке Андреевка» площадью в 1.2 га попала в перечень из трех объектов потенциального благоустройства по «президентской программе» в Солнечногорском округе. До 30 апреля проходит голосование — по результатам его будут выбраны объекты-победители, благоустройство которых выполнят в 2025 году.

Побережье небольшого пруда в старой части Андреевки, у Спасского храма и Новоиерусалимской улицы, давно нуждается в уходе. На подмосковном портале «Добродел» каждую весну появляются жалобы на мусор у берега и в воде — местные жители любят проводить здесь время, но сейчас это «дикий отдых».

У пруда есть своя история — старожилы называют его «прудом Иловайского» по имени известного историка и педагога Дмитрия Ивановича Иловайского. Его усадьба «Белая дача» когда-то располагалась поблизости, в начале 20 века в ней гостила и писала потом о ней Марина Цветаева (она и ее сестра были сводными внучками Иловайского), а после революции в усадьбе разместилась первая Андреевская школа.

«После мероприятий по благоустройству территория может стать местом приятного и тихого времяпрепровождения, как для людей старшего возраста, так и для родителей с детьми» , — говорится в описании объекта. В случае победы здесь проведут комплексное благоустройство: озеленение, замену покрытий, установку малых архитектурных форм и освещения.

Проголосовать можно на портале 50.gorodsreda.ru, для этого потребуется подтвержденная учетная запись на Госуслугах. Участвовать в голосовании могут россияне с 14 лет, каждый участник голосования может выбрать одну территорию для благоустройства в муниципалитете по месту жительства.

Куратор программы в Солнечногорске — председатель общественной палаты Сергей Митряшин: 8-916-909-8868, ob.palatasoln@mail.ru. Горячая линия по работе портала проекта «Формирование комфортной городской среды»: 8-800-600-8914, hotline@gorodsreda.ru.

За благоустройство территории в Андреевке на сегодняшний день уже отдали голоса более 900 человек Однако у «конкурента» в Солнечногорске гораздо больше 7600. Впереди еще месяц голосования. Прошлой весной этот пруд уже выставляли на голосование по будущему благоустройству, но он набрал недостаточно голосов.

В 2023 году по «президентской программе» была обустроена зона отдыха «Яблоневый сад» в поселке Мцыри рядом с усадьбой Середниково (она набрала почти 5700 голосов в 2022 году), а в этом году появится обновленная общественная территория в Солнечногорске на Спасской улице (у неё было почти 12000 голосов). При этом в Андреевке фактически живет достаточно жителей, чтобы победить в голосовании.

Национальный проект «Жилье и городская среда» реализуется в соответствии с указом президента Владимира Путина от 21.07.2020 № 474 (в том числе и федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»). Всероссийское голосование за новые объекты благоустройства проходит ежегодно с 2021 года, как сообщается на портале программы. В этом году в онлайн-голосовании принимает участие более 1500 тысяч муниципальных образований: порядка 5000 объектов выставлено на выбор россиянам — объекты, которые наберут наибольшее количество голосов будут реализованы в приоритетном порядке в 2025 году.

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Метки:
благоустройство, поселок андреевка
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