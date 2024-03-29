Единственный офис банка в корпусе 1824 был закрыт на реконструкцию — как назвали это в банке — три месяца. Обещали открыть его в новом формате phigital с открытым пространством и отсутствием стоек и перегородок. «Банковский офис должен восприниматься как коворкинг или кафе», поясняли в банке. В обновленном помещении действительно появились столики и кофейный автомат, но стало ли удобнее, большой вопрос.

Люди толпятся у входа, сесть некуда — кресел мало. Три банкомата раньше находились в отдельной нише перед входом, теперь их переставили в зал.