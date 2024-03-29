Единственный офис банка в корпусе 1824 был закрыт на реконструкцию — как назвали это в банке — три месяца. Обещали открыть его в новом формате phigital с открытым пространством и отсутствием стоек и перегородок. «Банковский офис должен восприниматься как коворкинг или кафе», поясняли в банке. В обновленном помещении действительно появились столики и кофейный автомат, но стало ли удобнее, большой вопрос.
Люди толпятся у входа, сесть некуда — кресел мало. Три банкомата раньше находились в отдельной нише перед входом, теперь их переставили в зал.
До ремонта справа от входа была зона ожидания (по электронной очереди), слева стойка, где сотрудница банка фильтровала посетителей в зависимости от их запроса, а по периметру — окна-стойки с сотрудниками банка. Сейчас сотрудники находятся непосредственно в зале за столиками (как в кафе), но, во-первых, стало тесно, во-вторых, непонятно, к кому обращаться. Посетителям усиленно предлагают поставить мобильное приложение банка «на айфон».
Время работы отделения: в будни с 10:00 до 20:00, в субботу с 10:00 до 18:00, воскресенье выходной.