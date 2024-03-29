«Альфа-банк» в 18-м микрорайоне открылся после ремонта в новом формате. Вот что там теперь внутри 29.03.2024 ZELENOGRAD.RU

Единственный офис банка в корпусе 1824 был закрыт на реконструкцию — как назвали это в банке — три месяца. Обещали открыть его в новом формате phigital с открытым пространством и отсутствием стоек и перегородок. «Банковский офис должен восприниматься как коворкинг или кафе», поясняли в банке. В обновленном помещении действительно появились столики и кофейный автомат, но стало ли удобнее, большой вопрос.

Люди толпятся у входа, сесть некуда — кресел мало. Три банкомата раньше находились в отдельной нише перед входом, теперь их переставили в зал.

До ремонта справа от входа была зона ожидания (по электронной очереди), слева стойка, где сотрудница банка фильтровала посетителей в зависимости от их запроса, а по периметру — окна-стойки с сотрудниками банка. Сейчас сотрудники находятся непосредственно в зале за столиками (как в кафе), но, во-первых, стало тесно, во-вторых, непонятно, к кому обращаться. Посетителям усиленно предлагают поставить мобильное приложение банка «на айфон».

Время работы отделения: в будни с 10:00 до 20:00, в субботу с 10:00 до 18:00, воскресенье выходной.

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Метки:
микрорайон 18, банк
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