МЧС обновил список погибших в теракте — теперь в нем есть Дмитрий Башлыков, учитель русского языка и литературы школы 1557 (корпус 509). Раньше он числился пропавшим без вести.

Также среди погибших 37-летний зеленоградец Александр Аредов. Выпускник и преподаватель МИЭТа (факультет ЭКТ), много лет работавший ведущим инженером компании «Миландр».