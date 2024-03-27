Пропавший в теракте в «Крокусе» зеленоградский учитель признан погибшим. Погиб также инженер и преподаватель МИЭТа 27.03.2024 ZELENOGRAD.RU

МЧС обновил список погибших в теракте — теперь в нем есть Дмитрий Башлыков, учитель русского языка и литературы школы 1557 (корпус 509). Раньше он числился пропавшим без вести.

Также среди погибших 37-летний зеленоградец Александр Аредов. Выпускник и преподаватель МИЭТа (факультет ЭКТ), много лет работавший ведущим инженером компании «Миландр».

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
сюжет: теракт в крокусе 22 марта 2024, башлыков дмитрий
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Пропавший в теракте в «Крокусе» зеленоградский учитель признан погибшим. Погиб также инженер и преподаватель МИЭТа Новости
Прокат самокатов вернулся в Зеленоград — пока только один сервис Новости
Бесплатный мастер-класс «3D-моделирование персонажа из игры Brawl Stars» — 30 марта в «Компьютерной Академии ТОП» Реклама
«Вкусно — и точка» скоро откроется в «Зеленопарке» Новости
Пассажиры автобуса подрались до крови. Возможно, на межнациональной почве Новости
Вода Ново-Иерусалимская из артезианской скважины — в новом магазине в Горетовке Реклама
Эксперимент с отменой мигающего зеленого ЦОДД могут закончить 1 мая Новости
Строители дома на улице Полагушина провоцируют аварии, перекрывая узкую дорогу Новости
День открытых дверей в Центре психологии, нейрокоррекции и логопедии «Зелёная Лиса» — 31 марта на Георгиевском проспекте, 33, корпус 6 Реклама
Шутка про асфальт, который сходит вместе со снегом, снова стала реальностью в Зеленограде. И вот почему Истории
Приз «Автохлам года» получает автомобиль-склад О470XM777. Он давно кочует по Зеленограду, а чиновники бессильны Жизнь
Мюзикл «Муха-Цокотуха. Именины с оркестром» — 6 апреля в КЦ «Зеленоград» (ДК) Афиша
Проходящий через Зеленоград до метро автобус №440 решили отменить. Вместо него пустят больше автобусов до Крюково Новости
Кормушка для белки со взлетно-посадочной полосой Жизнь
«История в отеле» — танцевальное шоу от мировых звезд — 11 апреля в КЦ «Зеленоград» (ДК) Афиша
Коммунальщики из Менделеево помогли разбирать завалы после теракта в «Крокусе» Новости
Учитель школы 1557 Дмитрий Башлыков пропал без вести во время теракта в «Крокусе» Новости
Летняя IT-школа ЦКО МИЭТ открыла предварительное бронирование со скидкой — интересные и полезные каникулы — EASY! Реклама
В ТЦ «Иридиум» прошла эвакуация Новости
Пациенты в поликлиниках толпятся возле экрана электронной очереди, потому что нет звукового оповещения Новости
Как переделают зону отдыха возле Школьного озера: пляж, фотозона, спортплощадки, домики для рыбаков. И опасения, что получится не очень Истории
Дерево любви за миллион рублей поставят в 16-м микрорайоне Новости
До трёх ночи скрежетал и пищал трактор в 11-м микрорайоне, возле ТЦ «Ольга». Это происходит регулярно Новости
Новинки в магазинах сети «Я Сама» Реклама
Зеленоградцы несут цветы к памятнику герою Беслана Дмитрию Разумовскому в 23-м микрорайоне в память о жертвах теракта в «Крокусе» Новости
Префектура поручает, а всем наплевать. Обещали до 20 марта перекрыть въезд на тротуар Центрального проспекта — это так и не выполнено Новости
На переходе через Сосновую аллею, где сбили трёх человек, включили новый светофор. Водители могут не волноваться Новости
Магазину «Водный Мир» исполняется 20 лет — действуют праздничные скидки от 10% до 50% Реклама
Родители погибшего под поездом ребенка обвиняют РЖД в надругательстве над его телом Новости
Стилист-барбер Полина предлагает качественные услуги по стрижке и бритью Реклама
Школьное озеро очистят, углубят и отремонтируют берег Новости
Посмотрите, как строят новый железнодорожный мост для ВСМ на пути в Зеленоград Новости
После теракта в «Крокусе» ТЦ «Мега Химки» закрыла большинство входов Новости
Бесплатные тренировки по фитнесу начались на трех зеленоградских площадках. Вот места и расписание занятий Новости
Психолог Зибарева Олеся приглашает на консультации Реклама
Более трехсот человек пришли в зеленоградскую больницу после теракта в «Крокусе», чтобы сдать кровь. Для этого люди стояли в длинной очереди на улице Новости
© 1997–2024 Зеленоград.ру