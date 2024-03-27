МЧС обновил список погибших в теракте — теперь в нем есть Дмитрий Башлыков, учитель русского языка и литературы школы 1557 (корпус 509). Раньше он числился пропавшим без вести.
Также среди погибших 37-летний зеленоградец Александр Аредов. Выпускник и преподаватель МИЭТа (факультет ЭКТ), много лет работавший ведущим инженером компании «Миландр».
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