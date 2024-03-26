Учитель школы 1557 Дмитрий Башлыков пропал без вести во время теракта в «Крокусе» 26.03.2024 ZELENOGRAD.RU

«Он ездил на концерт „Пикника“, находился на передних рядах, последний раз был в сети в 19:50. Насколько я знаю, его родственники не могут его найти. О нем вообще никакой информации нет. Как только начался теракт, он пропал — и больше ничего не известно», — рассказала Рен-ТВ его студентка Александра.

В школе в понедельник на его уроке была замена, подтвердили «Зеленоград.ру» родители.

Дмитрий родом из Брянска, в зеленоградской школе работает с начала учебного года — ведет русский язык и литературу в 5-8 классах в корпусе 509 школы 1557. «С самого детства увлечением Дмитрия была литература, что и определило его желание поступить именно на филологический факультет. А затем сложилось так, что педагогическая практика обнаружила в нем любовь к детям и стремление работать с ними», — писали о нем в школьных соцсетях в начале учебного года.

Главное хобби Дмитрия, по его собственным словам, посещение мест, связанных с писателями и их произведениями: усадьбы, квартиры, дома, места действия рассказов, повестей, романов. В его аккаунте вконтакте больше десятка сюжетов про такие поездки: Островский, Блок, Достоевский, Ахматова, Горький, Есенин…

Кроме непосредственно преподавания он активно занимается совместным творчеством с детьми: «Например, в школе, где я раньше работал, мы с ребятами делали выставку-экскурсию по жизни и творчеству Достоевского, большой поэтический концерт по произведениям Маяковского, литературную гостиную, посвященную Высоцкому и тургеневскую поэтическую встречу», — рассказывал Дмитрий.

Эту традицию он продолжает и в Зеленограде. Например, в ноябре он организовал в школе выставку, посвященную Достоевскому, подготовил экскурсоводов из числа учеников и провел открытый урок. А в декабре — новогодний конкурс, где ребята угадывали по цитатам авторов поздравлений от русских писателей.

В официальных списках погибших при теракте Дмитрия Башлыкова нет.

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Метки:
сюжет: теракт в крокусе 22 марта 2024
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