С 30 марта отменяют автобус №440 «Солнечногорск — метро Водный стадион». Сейчас он едет по Ленинградскому шоссе, на него можно было сесть на остановках «Монумент», «ВНИИПП», «Ржавки».

Вместо него добавят пять больших автобусов на маршрут 312 «Солнечногорск — МЦД Крюково». Обещают, что интервал движения сократится с 15 до 7-10 минут.

В областном правительстве утверждают, что время в пути с пересадкой на электричку будет на десять минут быстрее, а стоимость проезда в Москвы на 19 рублей дешевле за счет бесплатной пересадки на метро при оплате проезда картой «Тройка».

Маршрут 440 уже пытались отменить сразу после запуска МЦД — объявления об этом появились в автобусах, но в тот же день глава Солнечногорска назвал эту информацию «неточной», а в министерстве транспорта сказали, что «в ближайшее время» изменения на этом маршруте не планируется. И вот «ближайшее время» прошло через семь месяцев — теперь маршрут отменяют официально. Петиция против отмены набрала более четырёх тысяч подписей, но чиновники её проигнорировали.

Возможно, та же участь ждет автобус 350 из Менделеево до метро «Водный стадион», с отменой которого тоже случился фальстарт. Его теперь это все-таки случится, останется автобус 476 из Менделеево до Крюково, а добираться до остановок на Ленинградском шоссе можно будет только на 400-м.