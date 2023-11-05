C 4 ноября автобусный маршрут №440 «Солнечногорск—метро Водный стадион» будет ходить раз в 40 минут, а маршрут №350 «Менделеево—метро Водный стадион» — раз в час. Это гораздо реже, чем сейчас.

В качестве альтернативы областной министерство транспорта предлагает ехать на других маршрутах до МЦД «Крюково—Зеленоград» и оттуда уже в Москву до метро «Ховрино». Из Солнечногорска до Крюково едет автобус 312, из Менделеево — 476-й. Обещают также, что нынешние автобусы «малого класса» заменят на большие автобусы.

Также в минтрансе уверяют, что с ехать с пересадкой в час пик на 20-30 минут быстрее и на 45-50 рублей дешевле за счет бесплатной пересадки с МЦД на метро. Учтено ли время пересадки, не уточняют.

При этом многим пассажирам, которые ездят на этих маршрутах в сторону Москвы, не нужно до метро — они выходят на промежуточных остановках. Теперь им стало гораздо хуже. Не исключено, что в Крюково они будут пересаживаться не на электричку, а не 400-й автобус, чтобы добраться до нужных остановок на Ленинградском шоссе.

Эти изменения, похоже, альтернатива полной отмене прямых автобусов до метро, которую пытались осуществить после запуска МЦД-3. Эти попытки вызвали недовольство местных жителей и власти, вероятно, вместо отмены решили сделать эти автобусы предельно неудобными. В конце октября похожим образом в Зеленограде «завернули» автобусы из Клина.