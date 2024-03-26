После теракта в «Крокусе» ТЦ «Мега Химки» закрыла большинство входов 26.03.2024 ZELENOGRAD.RU

Теперь попасть в центр можно только через входы 3 (Центральный вход), 4 (Вход АШАН), 8 (вход Синема Парк). Остальные входы (1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11) будут временно закрыты. Парковка под «Ашаном» временно работает только на выезд.

Насколько это «временно» и как закрытие части входов влияет на безопасность, в администрации ТЦ не поясняют.

Во время теракта в «Крокусе», «Мегу» закрыли раньше обычного времени, но на следующий день она работала в обычном режиме.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
тц мега-химки, сюжет: теракт в крокусе 22 марта 2024
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Учитель школы 1557 Дмитрий Башлыков пропал без вести во время теракта в «Крокусе» Новости
Летняя IT-школа ЦКО МИЭТ открыла предварительное бронирование со скидкой — интересные и полезные каникулы — EASY! Реклама
В ТЦ «Иридиум» прошла эвакуация Новости
После теракта в «Крокусе» ТЦ «Мега Химки» закрыла большинство входов Новости
Как переделают зону отдыха возле Школьного озера: пляж, фотозона, спортплощадки, домики для рыбаков. И опасения, что получится не очень Истории
Пациенты в поликлиниках толпятся возле экрана электронной очереди, потому что нет звукового оповещения Новости
До трёх ночи скрежетал и пищал трактор в 11-м микрорайоне, возле ТЦ «Ольга». Это происходит регулярно Новости
BeanClub приглашает в своё загородное лето! Реклама
Новинки в магазинах сети «Я Сама» Реклама
Зеленоградцы несут цветы к памятнику герою Беслана Дмитрию Разумовскому в 23-м микрорайоне в память о жертвах теракта в «Крокусе» Новости
Психолог Зибарева Олеся приглашает на консультации Реклама
Более трехсот человек пришли в зеленоградскую больницу после теракта в «Крокусе», чтобы сдать кровь. Для этого люди стояли в длинной очереди на улице Новости
Бесплатные тренировки по фитнесу начались на трех зеленоградских площадках. Вот места и расписание занятий Новости
Магазину «Водный Мир» исполняется 20 лет — действуют праздничные скидки от 10% до 50% Реклама
Открытие движения по новому путепроводу на Ленинградском шоссе возле «Меги» запланировано на пятницу 22 марта Новости
Суши-бар «Мако»: только натуральные ингредиенты и бесплатная доставка Реклама
Школьное озеро очистят, углубят и отремонтируют берег Новости
Посмотрите, как строят новый железнодорожный мост для ВСМ на пути в Зеленоград Новости
Дерево любви за миллион рублей поставят в 16-м микрорайоне Новости
«Своп-гардероб» — вечер обмена предметами женского гардероба. 23 марта в библиотеке во 2-м микрорайоне Афиша
Стилист-барбер Полина предлагает качественные услуги по стрижке и бритью Реклама
Начался сезон проката самокатов — за зиму наобещали много нового Истории
Ленинградское шоссе и Северо-Восточную хорду свяжут новой дорогой Новости
На едкий запах жаловались жители Крюково после утреннего пожара на Заводской улице Новости
Префектура поручает, а всем наплевать. Обещали до 20 марта перекрыть въезд на тротуар Центрального проспекта — это так и не выполнено Новости
Гастроцентр доктора Наседкина — подробнее о врачах, ценах, услугах Реклама
Бесплатный мастер-класс «3D-моделирование персонажа из игры Roblox» — 23 марта в «Компьютерной Академии ТОП» Реклама
Водитель легкового автомобиля погиб в столкновении с пожарной машиной, которая ехала по встречке Новости
Кто-то бросает на припаркованные у дома машины пакеты с водой — от них остаются вмятины Новости
В электричках массово проверяют пассажиров «из южных республик» после теракта в «Крокусе» Новости
На переходе через Сосновую аллею, где сбили трёх человек, включили новый светофор. Водители могут не волноваться Новости
Как наш земляк из деревни Каменка передал Крым Украине. История Михаила Тарасова, которого теперь называют «политическим преступником» Истории
Спектакль «Близость» — 30 марта на сцене КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
Весенняя распродажа и скидки до -70% в магазине «Organic Shop» (ТК «Иридиум») — до конца марта Реклама
Родители погибшего под поездом ребенка обвиняют РЖД в надругательстве над его телом Новости
Компенсационные автобусы вместо электричек — то густо, то пусто и блуждающие водители Новости
© 1997–2024 Зеленоград.ру