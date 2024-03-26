Теперь попасть в центр можно только через входы 3 (Центральный вход), 4 (Вход АШАН), 8 (вход Синема Парк). Остальные входы (1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11) будут временно закрыты. Парковка под «Ашаном» временно работает только на выезд.
Насколько это «временно» и как закрытие части входов влияет на безопасность, в администрации ТЦ не поясняют.
Во время теракта в «Крокусе», «Мегу» закрыли раньше обычного времени, но на следующий день она работала в обычном режиме.
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