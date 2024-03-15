С 15 апреля планируется приступить к масштабному благоустройству дорог и проездов в Зеленограде. Это ремонт проезжей части и прилегающей к ней территории, в том числе на парковках. Закончить работы рассчитывают 15 октября.

В старом городе:

улица Николая Злобина

Филаретовская улица

улица Болдов ручей

Фирсановское шоссе

Никольский проезд

проезд от Каштановой аллеи до морга и далее до Сосновой аллеи (за поликлиникой)

дорога к хлебозаводу в Западной промзоне

проезд 474 — от старого моста между 8-м микрорайоном и железной дорогой

Железнодорожная улица

улица Академика Валиева (1-й Западный проезд)

проезд 5148 в МЖК

проезд 4921 — от Сосновой аллеи к кладбищу

некий безымянный проезд «в 5-й микрорайон с а/с» (видимо, автостоянкой)

В новом городе:

Георгиевский проспект

Новокрюковская улица

улица Андреевка

улица Александровка

дороги возле 17-го микрорайона — Заречная, Зелёная, Школьная

Заводской переулок, Садовая улица в Малино

дороги в ЦИЭ — это строящийся напротив 20-го микрорайона жилой комплекс «Зеленый парк», дорог как таковых там пока нет

На этих дорогах запланированы замена асфальта на проезжей части, тротуарах и примыкающих к дорогам парковках, бордюров (поставят гранитные), плитки — там, где она есть, замена дорожных знаков, ограждений, лестниц, подпорных стенок и скамеек (где имеются), «лежачих полицейских» устройство пандусов, нанесение разметки, устройство газонов и другие работы. Также местами заменят или отремонтируют инженерные сети — кабели для освещения, дождеприемники, смотровые колодцы.

Соответствующие закупки общей суммой около двух миллиардов рублей проводит ГБУ «Автомобильные дороги», подведомственное департаменту ЖКХ. Возможно, объявят новые — тендеры появляются поочередно. Потенциальные подрядчики работ уже активно участвуют. Например, стартовую цену на благоустройство дороги от Сосновой аллеи к кладбищу и проезда в 5-м микрорайоне снизили в 146 раз — с 86,2 миллиона до 587,3 тысяч рублей. Контракт пока ни с кем не заключили.