Проблема появилась во второй половине февраля. «Пыль долетает до окон 15-го этажа и садится толстым слоем. Весь двор в пыли, даже крыши построек и машины», писал тогда житель корпуса 2043. Он предполагал, что источник пыли — ремонтируемая поликлиника. Так и оказалось.

После публикации «Зеленоград.ру» о проблеме в начале марта, представитель департамента капитального ремонта сообщил, что «выпуск пыли» происходил, когда строительные отходы грузили в контейнеры, чтобы потом увезти со стройки. А разлетелась пыль так далеко, потому что было ветрено.

Сейчас «демонтажные работы» в здании поликлиники завершены и больше выбросов строительных отходов быть не должно. В департаменте добавили, что подрядчику выдано предписание «на устранение имеющихся замечаний», хотя вряд ли подрядчику предписано помыть все окна окрестных домов.