Проблема не только в том, что прохожие дышат этой пылью, а в очевидно низкой культуре строительства. Мэрия подгоняет заказчика, он подгоняет подрядчика, тот подгоняет рабочих, а те «забивают» на технологию и качество. В конце концов рабочие уйдут, а нашим детям придётся лечиться в том, что они понаделали.

После публикации этого видео в телеграм-канале «Зеленоград.ру», департамент здравоохранения сообщил, что с сотрудниками подрядной организации провели инструктаж о необходимости обязательного использования мусоросброса для исключения разлета пыли. Но практика показывает, что такие внушения решают проблему лишь на время.