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Посмотрите, как безобразно организован ремонт поликлиники в 15-м микрорайоне 07.02.2024 ZELENOGRAD.RU

Рабочие выкидывают строительный мусор из окон — пыль вылетает за пределы стройплощадки. При этом смонтирован мусоросброс, но рабочие его игнорируют — выкидывать мусор просто так быстрей.

Проблема не только в том, что прохожие дышат этой пылью, а в очевидно низкой культуре строительства. Мэрия подгоняет заказчика, он подгоняет подрядчика, тот подгоняет рабочих, а те «забивают» на технологию и качество. В конце концов рабочие уйдут, а нашим детям придётся лечиться в том, что они понаделали.

После публикации этого видео в телеграм-канале «Зеленоград.ру», департамент здравоохранения сообщил, что с сотрудниками подрядной организации провели инструктаж о необходимости обязательного использования мусоросброса для исключения разлета пыли. Но практика показывает, что такие внушения решают проблему лишь на время.

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Метки:
поликлиника, микрорайон 15
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