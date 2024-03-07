Зеленоградский «Жилищник» заказал ночные измерения шума в квартирах от инженерного оборудования в доме. Какого именно, пока неизвестно, но к нему можно отнести и лифты, и системы отопления и водоснабжения, и вентиляцию, тепловые пункты в подвалах. Если сильно шумит, заявку должны выполнить в течение 12-14 часов.

Деньги выделяются на выезды специалиста по заявкам, собственно замеры шума (эквивалентные и максимальные уровни), оформление протоколов измерений, доставка результатов заказчику. Заявки формирует «Жилищник» по обращениям жителей — поскольку речь идёт о шуме в квартирах.

Конкретная заявка должна выполняться в течение трех дней с момента её получения. А в экстренных случаях — «в связи с возникновением аварийной ситуации и нарушением комфортного проживания жителей» — 12-14 часов. Когда именно ночью специалист придет в конкретную квартиру для замеров шума, обговаривается индивидуально.

Сумма определена довольно скромная — всего на шесть выездов на год. Возможно, «Жилищник» прогнозирует определенное количество замеров, а если жалоб будет больше, закажут услуги дополнительно. В прежние годы подобных заявок мы не нашли.

Люди чаще жалуются на шум соседей или с улицы, чем на звуки инженерных сетей. Но, случается, грохочут лифты, гудят трубы и батареи, завывает противопожарное оборудование — и тому подобное.