Одноэтажный частный дом на Заводской улице (точный адрес, возможно, улица Новомалино, дом 1) загорелся в ночь на среду. Горело на площади 100 квадратных метров, была угроза перехода огня на соседний дом, обрушилась крыша.

Сначала в МЧС сообщали, что вывели четырех жильцов из горящего дома, но двое из них позже погибли. Но по итогу пожара сообщили о четырех погибших. Причины пожара устанавливаются.