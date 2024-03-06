Одноэтажный частный дом на Заводской улице (точный адрес, возможно, улица Новомалино, дом 1) загорелся в ночь на среду. Горело на площади 100 квадратных метров, была угроза перехода огня на соседний дом, обрушилась крыша.
Сначала в МЧС сообщали, что вывели четырех жильцов из горящего дома, но двое из них позже погибли. Но по итогу пожара сообщили о четырех погибших. Причины пожара устанавливаются.
В некоторых телеграм-каналах без ссылки на источник сообщили, что хозяин дома был пьян, и не сразу объяснил пожарным, есть ли кто-то ещё в доме.
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