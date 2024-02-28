«До окончательного завершения проекта (запуска всех пересадочных узлов, полного обновления подвижного состава, налаживания четкого движения с тактовым расписанием) сохраняется потенциал роста — плюс 5-7 процентных пункта от общегородского уровня», — говорит один из экспертов, опрошенных «РБК Недвижимостью».

Другой эксперт, обосновывая потенциальный рост цен на недвижимость в Зеленограде называет также особую экономическую зону, в которую привлекают технических специалистов с высокой квалификацией, а новостройки пока в дефиците. В 2024-м году в Зеленограде введут в эксплуатацию меньше всего новостроек по сравнению с другими округами Москвы.

При этом прямо сейчас район Савёлки стал одним из лидеров в Москве по снижению цен на квартиры с начала года. Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке снизилась здесь c 212,4 до 210 тысяч рублей.