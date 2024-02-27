Краснокнижную птицу — чибиса (или пигалицу) заметили в Зеленограде
Автор видео, Юлия Новикова, считает, что это неясыть длиннохвостая. Это одна из самых крупных птиц этого рода. Её длина достигает 70 см, размах крыльев около 115 см. Главный отличительный признак вида — длинный, клиновидный, с темными полосами хвост: когда сова сидит на дереве, хвост далеко выступает из-под сложенных крыльев.
Обитает длиннохвостая неясыть преимущественно в высокоствольных смешанных лесах со значительной примесью хвойных пород. Селится по окраинам лесных массивов, поблизости от больших полян.
Основной корм длиннохвостой неясыти — мышевидные грызуны, в частности полевки. Иногда ловит землероек, лягушек, насекомых (преимущественно жуков), а также слётков воробьиных птиц, но может осилить и белку.
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