Автор видео, Юлия Новикова, считает, что это неясыть длиннохвостая. Это одна из самых крупных птиц этого рода. Её длина достигает 70 см, размах крыльев около 115 см. Главный отличительный признак вида — длинный, клиновидный, с темными полосами хвост: когда сова сидит на дереве, хвост далеко выступает из-под сложенных крыльев.