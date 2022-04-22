Обычно чибисы возвращаются рано — со второй половины марта, когда на земле появляются проталины, а дневная температура воздуха становится выше нуля, рассказали в зеленоградской дирекции природных территорий.

В это время у чибисов начинается брачный период. Оперение самца становится более ярким и заметным. Перья хохолка и голова приобретает зеленовато изумрудный оттенок. Брачный танец самца — повороты вокруг оси, небольшие полеты вниз и другие трюки. Самец находит несколько ям, из которых самка выбирает одну в качестве места гнездования.

Питается чибис насекомыми и их личинками, гусеницами, дождевыми червями, а также семенами и стеблями травянистых растений.

Чибис занесен в Красную книгу Москвы.