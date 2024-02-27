«Этой ночью в районных пабликах и школьных чатах была распространена информация с угрозами от неизвестных лиц, в том числе в адрес нашей школы, — написал некоторым родителям директор школы 1528. — Мы незамедлительно сообщили об этом в экстренные службы. Для обеспечения безопасности наших детей и педагогов приняты дополнительные меры безопасности. Сообщения с угрозами написаны под копирку и были уже в других школах города — не поддавайтесь панике из-за действий информационных провокаторов».

Он также предложил обращаться к классному руководителю или заместителю директора по воспитанию, если ребёнку нужна помощь, чтобы справиться с тревогой.

Школа 1528 — единственная реально существующая в Зеленограде школа, упомянутая в первоначальных сообщениях в анонимном телеграм-канале с угрозами. Все остальные якобы зеленоградские школы, которые «подвергнутся терактам», в городе отсутствуют (потом список отредактировали, сделав более «достоверным», что косвенно подтверждает его фейковость). Аналогичные ложные угрозы распространялись по другим городам, информацию о каналах с угрозами передали в правоохранительные органы.