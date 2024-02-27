1
Зеленоградская школа просит не волноваться из-за ложных сообщений о терроризме 27.02.2024 ZELENOGRAD.RU

«Этой ночью в районных пабликах и школьных чатах была распространена информация с угрозами от неизвестных лиц, в том числе в адрес нашей школы, — написал некоторым родителям директор школы 1528. — Мы незамедлительно сообщили об этом в экстренные службы. Для обеспечения безопасности наших детей и педагогов приняты дополнительные меры безопасности. Сообщения с угрозами написаны под копирку и были уже в других школах города — не поддавайтесь панике из-за действий информационных провокаторов».

Он также предложил обращаться к классному руководителю или заместителю директора по воспитанию, если ребёнку нужна помощь, чтобы справиться с тревогой.

Школа 1528 — единственная реально существующая в Зеленограде школа, упомянутая в первоначальных сообщениях в анонимном телеграм-канале с угрозами. Все остальные якобы зеленоградские школы, которые «подвергнутся терактам», в городе отсутствуют (потом список отредактировали, сделав более «достоверным», что косвенно подтверждает его фейковость). Аналогичные ложные угрозы распространялись по другим городам, информацию о каналах с угрозами передали в правоохранительные органы.

В редакцию «Зеленоград.ру» также поступило несколько десятков вопросов по этому инциденту. Подобные ложные сообщения о якобы готовящихся терактах распространяются уже не первый раз, с теми же картинками и похожими текстами. Пожалуйста, не паникуйте и не распространяйте панику!

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
школы, терроризм, минирование
Реклама
Реклама
Обсуждение
Владислав М
Вчера, 19:26
Интересно, хоть об одном теракте или его попытке за всю историю анонимно предупреждали?
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Беседками для пикников, у которых массово рушатся крыши, запретили пользоваться до весны Новости
Префектура повторно попросила департамент транспорта вернуть зеленый мигающий сигнал светофора Новости
На «зебре» через улицу Гоголя, где в конце января сбили пешехода, решили поставить светофор Новости
Гигантский робот с бутылкой пива — такая необычная рекламная конструкция появилась в 3-м микрорайоне Новости
Вакансии в компании Alti, производство сыров (р/п Ржавки) Реклама
Тротуар на Центральном проспекте окончательно превратился в проезжую часть. Водители-нарушители снова победили чиновников, полицию и пешеходов Новости
Новый дом на Заводской планируют сдать в течение полутора месяцев. Переселение начнется летом — скорее всего, в июне Новости
Эксклюзивное театрализованное танцевальное шоу «Сны Ходжи Насреддина» из серии «Лапушкины сказки» — 24 марта в ДК МИЭТ Афиша
Большую сову с длинным хвостом заметили в лесопарке возле 9-го микрорайона Новости
Парковку на площади перед 3-м ТЦ могут сделать платной, а машины на тротуаре снова обещают наказать Новости
Врачи-косметологи-дерматологи клиники «ЭстеДи» приглашают на процедуры Реклама
Зеленоградская школа просит не волноваться из-за ложных сообщений о терроризме Новости
На станции Крюково починят трясущийся эскалатор Новости
Компьютерная академия «ТОП Зеленоград» рада предложить для ребят возможность пройти профориентацию в сфере IT Реклама
Водитель пострадал в столкновении попутных машин возле светофора. Но ГИБДД не связывает это ДТП с отменой зеленого мигания Новости
Префект Смирнов рассказал про уборку снега — он просит идти в обход и потерпеть до конца зимы Новости
ВИА «Пламя» поздравляет всех с Днем защитника Отечества — и приглашает на свой концерт 9 марта в ДК МИЭТ Афиша
Кофейня Pine открылась в музее Зеленограда — на первом этаже исторического дома «Флейта» Новости
Родители обеспокоены слухами о закрытии «глазного» детского сада школы 853 Новости
В центре косметологии «Квезаль» — единственный в Зеленограде аппарат Ultraformer для омоложения и подтяжки лица и массаж тела на новейшем аппарате LPG Реклама
Началась стройка на месте ЖК «Зеленоградская Ривьера» во 2-м микрорайоне Новости
Голубое свяжут с Зеленоградом новой дорогой. Но года через два Новости
Мюзикл для всей семьи «Летучий корабль» — 2 марта в культурном центре «Зеленоград» (ДК) Афиша
Департамент транспорта обещает последить за работой зеленоградских автобусов и, при необходимости, скорректировать её Новости
Стаканчики для кофе, посвященные МЦД-3, выпустила сеть кофеен Cofix. Теперь есть чем согреться на неотапливаемом вокзале Новости
ТЦ «Грин Зеленоград» приглашает отметить наступающие праздники — гостей ждут подарки, сюрпризы и марафоны бесплатных угощений Реклама
Закончено строительство трёхэтажного здания на Панфиловском проспекте, которое планировали под фитнес-центр Новости
«Перекрёсток» проверили на мышей — Роспотребнадзор вынес магазину предостережение Новости
«Men's Weekend» и «Welcome to the DUHOFF» — выходные вместе с клубом-караоке «Духофф-Зеленоград» Реклама
Автобусную остановку напротив поликлиники в 20-м микрорайоне откроют в марте Новости
Опасную ловушку устроили в общественном туалете на площади Юности Новости
«Студия мебели» Татьяны Шелест — дизайнерская мебель в Зеленограде Реклама
Желающих построить паркинг у первой «клюшки» не нашлось. Попробуют поискать их ещё раз Новости
Оценить изменения в автобусных маршрутах предлагают в мэрии. Странный опрос появился на сайте «Активный гражданин» Новости
Срок ожидания приема врачей-специалистов в московской поликлинике — два дня. Об этом Собянин доложил Путину, а мы проверили Новости
Фонтан в парке Победы снова начали капитально ремонтировать. Чтобы исправить ошибки прежнего ремонта, придётся потратить сто миллионов рублей Новости
© 1997–2024 Зеленоград.ру