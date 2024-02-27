Большая новостройка на Заводской, 14 на 477 квартир почти закончена — на фасаде заканчиваются работы, отделка, основное благоустройство пройдет весной. Туда переедут жители соседних пятиэтажек: домов 2, 4, 6 по Заводской и дома 4 по улице 1 Мая.

Дом на Заводской, 14, строящийся по программе реновации, — переменной этажности, от 7 до 22 этажей. В нём 94 однокомнатных, 295 двухкомнатных, 77 трёхкомнатных и 11 четырёхкомнатных квартир.

О переселении жителей проинформируют заранее, до его начала, пройдут встречи, сообщил в эфире радио «Зеленоград сегодня» заместитель главы управы района Крюково Максим Антонов. Центр информирования по переселению откроется летом на первом этаже новостройки, там будут собраны все специалисты причастных ведомств и можно решить почти все вопросы. Кроме докупки метров и покупки квартиры — эти специалисты находятся в Москве, но ряд вопросов можно решить дистанционно.

Людей обеспечат транспортом для переезда, хотя новый дом от старых находится в шаговой доступности — «можно на тележке всё перевезти», отметил Антонов. «Жилищник» выделил более миллиона рублей на помощь переселенцам — это транспорт, погрузка-разгрузка, упаковка мебели и вещей жителей. Сроки переселения по этим документам — с 1 июня по 20 декабря.

На Заводской начали строить и второй дом по реновации — на месте снесенных домов 6А, 8, 10, 12А, 12Б, 14, 14А, 16 по Заводской. Он будет ещё больше, на 580 квартир. Здание тоже будет переменной этажности, до 22 этажей.