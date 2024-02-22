Корпус 1841 расположен на съезде с Крюковской эстакады в сторону нового города. Сейчас застройщик получил так называемое «заключение о соответствии», следом за ним выдается разрешение на ввод в эксплуатацию — это позволит уже в марте запустить на объект арендаторов.

Изначально в мэрии говорили, что всё это здание отдадут под спорт, но, судя по работе с потенциальными арендаторами, фитнес-центр будет на втором этаже, на третьем будет, возможно, ресторан (один или несколько) — тем более, часть этажа занимает терраса. Что будет на первом этаже, пока неизвестно, не исключено, что какая-то торговля. Есть ли уже желающие занять помещения под фитнес, пока неизвестно — на сайте «Циан» помещение всё ещё сдаётся за 1300 рублей за кв.м. в месяц.

Возле здания есть своя парковка со шлагбаумом, но всего на 48 мест.