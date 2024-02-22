Участок площадью 2,5 Га хотели сдать с начальной ценой 1,8 миллиона рублей — это годовая арендная плата. Эта земля принадлежит городу. Сейчас на этом месте обычная служебная уличная парковка, старые деревья и кусты. Арендаторов в «клюшке» и соседних зданиях много, парковки там давно нужны. История с планами построить надземный паркинг в Южной промзоне тянется несколько лет, найти через торги инвестора строительства гаражей планировали еще в 2015 году. А необходимость в парковочных местах назрела ещё раньше.

Сейчас снова объявлены торги, стартовая цена аренды та же, условия те же — построить за пять с половиной лет паркинг площадью около 6,7 тысяч квадратных метров и высотой до 20 метров. Почти такие же по размеру надземные гаражи построены десять лет назад в 20-м микрорайоне (корпуса 2006, 2025, 2036). Итоги торгов станут известны в апреле. Если желающих снова не найдется, департамент городского имущества может снизить начальную цену — так обычно и делают.