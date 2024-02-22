Желающих построить паркинг у первой «клюшки» не нашлось. Попробуют поискать их ещё раз 22.02.2024 ZELENOGRAD.RU

Территорию во внутреннем дворе предприятий Южной промзоны, между первой «клюшкой» и Научным центром, в январе выставили на торги под строительство пятиэтажного гаража. Но ни одной заявки на участие подано не было. Власти снова объявили аукцион, но цену не снизили.

Участок площадью 2,5 Га хотели сдать с начальной ценой 1,8 миллиона рублей — это годовая арендная плата. Эта земля принадлежит городу. Сейчас на этом месте обычная служебная уличная парковка, старые деревья и кусты. Арендаторов в «клюшке» и соседних зданиях много, парковки там давно нужны. История с планами построить надземный паркинг в Южной промзоне тянется несколько лет, найти через торги инвестора строительства гаражей планировали еще в 2015 году. А необходимость в парковочных местах назрела ещё раньше.

Сейчас снова объявлены торги, стартовая цена аренды та же, условия те же — построить за пять с половиной лет паркинг площадью около 6,7 тысяч квадратных метров и высотой до 20 метров. Почти такие же по размеру надземные гаражи построены десять лет назад в 20-м микрорайоне (корпуса 2006, 2025, 2036). Итоги торгов станут известны в апреле. Если желающих снова не найдется, департамент городского имущества может снизить начальную цену — так обычно и делают.

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Метки:
парковки, гаражи, стоянки, южная промзона, многоуровневый паркинг
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