Участок площадью 2,5 Га находится во внутреннем дворе предприятий, между первой «клюшкой» и Научным центром. Он принадлежит городу. Сейчас там обычная служебная уличная парковка, старые деревья и кусты. Арендаторов в «клюшке» и соседних зданиях много. По условиям торгов, инвестор может построить паркинг площадью около 6,7 тысяч квадратных метров и высотой до 20 метров. А конкретно пятиэтажный, сообщили в Москомархитектуре. Для сравнения, почти такие же по размеру надземные паркинги построены десять лет назад в 20-м микрорайоне (корпуса 2006, 2025, 2036). Итоги торгов станут известны в середине февраля.

История с планами построить надземный паркинг в Южной промзоне тянется несколько лет, найти через торги инвестора строительства гаражей планировали еще в 2015 году. А необходимость в парковочных местах назрела ещё раньше. С одной стороны, арендаторам «клюшки» нужны парковочные места, которых не хватает. С другой, они будут платными. С третьей, для строительства гаража вырубят деревья и уничтожат газоны. Есть сотрудники, которые хотели бы во дворе своего предприятия ухоженный сквер, где можно было бы отдохнуть и подышать свежим воздухом.