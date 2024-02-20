В префектуре отказались возобновить регулярные встречи с жителями и предложили приходить на личный прием 20.02.2024 ZELENOGRAD.RU

Встречи с жителями регулярно проводились до марта 2020, когда были «временно приостановлены» из-за эпидемии ковида. С тех пор ковид закончился, но — нет ничего более постоянного, чем временное — встречи так и не возобновили. Причина всё та же — ковид. При этом около 80% читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе, хотели бы вернуть регулярные встречи с префектом, его заместителями и главами управ.

Однако на вопрос «Зеленоград.ру» о возобновлении встреч, в префектуре предложили пользоваться возможностью записаться на личный прием к чиновникам.

Запись к префекту и его заместителям на личные приемы производится по телефонам 8-495-957-91-51, 8-495-957-91-45. Запись к главам управ по телефонам или через форму на сайте:

  • Крюково (14-23 микрорайоны) — 8-499-717-44-33
  • Матушкино (1, 2, 4 микрорайоны) — через форму на сайте
  • Савелки (3, 5, 6, 7 микрорайоны) — 8-499-734-53-04
  • Силино (10, 11, 12 микрорайоны) — 8-499-710-32-02
  • Старое Крюково (8, 9 микрорайоны) — через форму на сайте

Также в префектуре утверждают, что главы управ и их замы проводят еженедельные обходы своей территории, а дата и время обходов доводится до жителей. На самом деле речь не идёт об открытом мероприятии. В этих обходах участвуют некие общественные советники, старшие по домам и подъездам, а также «представители актива жителей». То есть обычный человек попасть на такой обход может только после обращения (жалобы) в управу или префектуру — тогда его могут по телефону пригласить на такой обход. В префектуре это называют «индивидуальным подходом».

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Метки:
встреча с жителями
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