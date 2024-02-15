Это показал опрос среди читателей «Зеленоград.ру» — 79% участников ответили, что такие встречи нужно вернуть. В опросе приняли участие более девятисот человек. Мы провели опрос после сообщения об очередной встречи жителей Андреевки с администрацией округа — там чиновники не боятся встречаться с людьми лицом к лицу.

Раньше такие встречи проводили регулярно, но в марте 2020 года из-за ковида временно приостановили проведение любых мероприятий с числом участников более 50 человек. Тогда главы управ решили провести встречу с жителями на улице, но эта практика развитие не получила.

Сейчас ковид закончился, но встречи так и не возобновили. Почему, непонятно. Если не хочется встречаться очно, в одном зале, можно организовать такую встречу онлайн — технически в этом нет ничего сложного. Если нужно, «Зеленорад.ру» готов помочь в организации и модерировании встречи.

Узнаем в префектуре и мэрии, что они думают по этому вопросу и вернемся с ответом.