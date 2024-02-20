Голубое свяжут с Зеленоградом новой дорогой. Но года через два 20.02.2024 ZELENOGRAD.RU

Новая автодорога длиной два километра пройдет от Родниковой улицы в Голубом через незастроенные участки и лес мимо госпиталя с выездом на Георгиевское шоссе возле СНТ «Горетовка». Пока этот проект на этапе территориального планирования. Одновременно запланирована реконструкция дороги из Голубого в Алабушево.

Об этом проекте стало известно в прошлом году, а сейчас жители напомнили о нём на встрече с главой Солнечногорска Константином Михальковым. «В объезд Пятницкого шоссе — сразу на Георгиевское шоссе», описал этот проект Михальков. И добавил, что это крупный инфраструктурный проект, который не делается за один год, но точных сроков не назвал.

Строительство дороги включено в актуальную программу Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2023-2027 годы». До конца этого года предписано сделать проект планировки территории и проект межевания, причем постановление о начале этой работы вышло только неделю назад. А в следующем году будут разрабатывать проектно-сметную документацию для строительства. С большой вероятностью сами работы начнутся только в 2026 году.

В той же программе и проекте планировки одновременно со строительством нового выезда запланирована и реконструкция дороги Зеленоград—Алабушево. Это дорога от Родниковой улицы через лес на Алабушевскую улицу. Реализация проекта обеспечит подъезд к станции Алабушево и сократит путь к железной дороге на 40 минут в час пик, говорится в предпроектных разработках.

Читайте также
Голубое перестанет быть деревней
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
ремонт и строительство дорог, деревня голубое
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Оценить изменения в автобусных маршрутах предлагают в мэрии. Странный опрос появился на сайте «Активный гражданин» Новости
Ближайшие стендап-мероприятия Зеленограда — 20-22 февраля Афиша
Фонтан в парке Победы снова начали капитально ремонтировать. Чтобы исправить ошибки прежнего ремонта, придётся потратить сто миллионов рублей Новости
В префектуре отказались возобновить регулярные встречи с жителями и предложили приходить на личный прием Новости
Бесплатный мастер-класс «Программирование на Python» — 24 февраля в «Компьютерной Академии ТОП» Реклама
Голубое свяжут с Зеленоградом новой дорогой. Но года через два Новости
Прокуратура заставила почистить парковки от снега Новости
Шоу «Фиксики Спасатели времени» — 28 февраля в ДК МИЭТ. Идёт розыгрыш 2 билетов на шоу Афиша
Срок ожидания приема врачей-специалистов в московской поликлинике — два дня. Об этом Собянин доложил Путину, а мы проверили Новости
Префектура попросила департамент транспорта решить проблему переполненных автобусов в районе Крюково Новости
Вечеринка знакомств в формате экспресс-свиданий — 25 февраля в «SERDAR кафе» Афиша
Ремонт Фирсановского моста обещают закончить осенью. Для этого наконец-то изготовили металлические балки Новости
Остановка в Зеленограде, поезда каждые 15 минут, время в пути два часа, билеты по пять тысяч. Как продвигается проект высокоскоростной магистрали Москва-Петербург Новости
Григорий Лепс в Зеленограде — 17 марта в КЦ «Зеленоград» (ДК) Афиша
Жилой комплекс «Зеленоградская Ривьера» во 2-м микрорайоне получил разрешение на строительство Новости
Регулярные встречи с главами управ и префектом нужны большинству зеленоградцев. Их отменили из-за ковида Новости
Спектакль Евгения Гришковца «Прощание с бумагой» — 25 февраля на сцене КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
Привлечь к уборке снега дополнительно почти полторы тысячи человек обещал префект. Но только в случае необходимости Новости
Несколько десятков постаматов поставят на зеленоградских улицах Новости
Пальтовые и теплые костюмные ткани со скидкой 20% — до 18 февраля в сети магазинов и ателье «Я Сама» Реклама
Добираться до новых зеленоградских заводов становится всё сложней — работники жалуются на неудобный общественный транспорт Новости
Против строительство завода рядом с МЖК выступил московский комитет по архитектуре. Теперь столичные и областные чиновники будут договариваться Новости
В большом дворе в 20-м микрорайоне всю плитку заменят на асфальт. А денег за это возьмут мало Новости
Три корпуса нового технопарка ОЭЗ ввели в строй на проспекте Генерала Алексеева Новости
Петиция за возврат 17-го автобуса набрала за неделю две тысячи подписей. Что дальше? Новости
Детский «Центр нейропсихологии и логопедии «МИР» открывает новый филиал в корпусе 2034 Реклама
Нашелся желающий построить спортивный комплекс на поляне в 11-м микрорайоне. Участок ему отдали фактически бесплатно Новости
Бесплатный мастер-класс «Робототехника» — 17 февраля в «Компьютерной Академии ТОП» Реклама
Как будет развиваться московский транспорт до 2030 года. Самое важное из свежей программы Истории
Новый автобус Голубое-Зеленопарк через станцию МЦД Крюково запустят до начала мая Новости
Уколы красоты в прошлом! «Дни открытых дверей» в салоне IDOL FACE 9-11 февраля Реклама
Может быть моему питомцу пора посетить стоматолога? День бесплатного осмотра в ветклинике «Раденис» Реклама
Пустующую ярмарку в 3-м микрорайоне попробуют спасти мясом и рыбой Новости
Хирурги зеленоградской детской больницы успели вылечить годовалого малыша с опасным кровотечением Новости
Зеленоградские новостройки начали понемногу дешеветь после рекордного подорожания в прошлом году Новости
Ресторан «Грант» на территории МИЭТа закрывается после 25 лет работы. Помещение нужно университету для колледжа Новости
© 1997–2024 Зеленоград.ру