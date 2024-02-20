Об этом проекте стало известно в прошлом году, а сейчас жители напомнили о нём на встрече с главой Солнечногорска Константином Михальковым. «В объезд Пятницкого шоссе — сразу на Георгиевское шоссе», описал этот проект Михальков. И добавил, что это крупный инфраструктурный проект, который не делается за один год, но точных сроков не назвал.

Строительство дороги включено в актуальную программу Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2023-2027 годы». До конца этого года предписано сделать проект планировки территории и проект межевания, причем постановление о начале этой работы вышло только неделю назад. А в следующем году будут разрабатывать проектно-сметную документацию для строительства. С большой вероятностью сами работы начнутся только в 2026 году.

В той же программе и проекте планировки одновременно со строительством нового выезда запланирована и реконструкция дороги Зеленоград—Алабушево. Это дорога от Родниковой улицы через лес на Алабушевскую улицу. Реализация проекта обеспечит подъезд к станции Алабушево и сократит путь к железной дороге на 40 минут в час пик, говорится в предпроектных разработках.