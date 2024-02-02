Такие бесхозные тепловые сети нашли в подвалах домов районные управы и МОЭК в ходе обследования. Находятся они в домах 1, 2, 6 по Березовой аллее, корпусах 512, 516, 517, 518, 519, 526, 527, 601, 701, 702, 704, 705, 709, 710, 908, 920, 922, 924, 931, 933, 1006, домах 11А и 11Б по улице Гоголя, корпусах 1121, 1126, 1131, 1133, 1206, 1209, 1402, 1418, 1424, 1428, 1437, 1438, 1145, 1505, 1512, 1538, 1561, 1562, домах 2 и 4 по улице Советской, 2 и 4 по улице 2-й Пятилетки.

Длина бесхозных труб разная — от 24 (в доме 4 на 2-й Пятилетке) до 1080 метров (корпус 1445). В основном это разводящие трубы, но есть магистральные, по ним подается горячая вода для отопления и водоснабжения. Есть и пара тепловых вводов (для подачи горячей воды).

Все эти теплосети в рабочем состоянии, сообщили «Зеленоград.ру» в префектуре. Но у них нет балансодержателя, эксплуатирующей организации и технической документации. Соответственно, за их эксплуатацию никто не отвечает — во всяком случае, в полном объеме. Чтобы исправить эту ситуацию, управы должны обратиться в суд с иском о признании бесхозных объектов собственностью Москвы — им поручено сделать это до середины марта. Решение суда префектура направит в департамент ЖКХ, который определит организацию для содержания и обслуживания теплосети.

Как вообще получилось, что в домах находятся бесхозные сети и в таком количестве? Они становятся таковыми, если «заказчик строительства после выполнения строительно-монтажных работ не передал построенные объекты на баланс и в эксплуатацию специализированной теплоснабжающей организации», пояснили в префектуре. Дома с обнаруженными ничьими трубами построены в период с конца 1960-х до 1990-х годов.

Та же ситуация с байпасами — трубами теплосетей, проложенными над землей. Большинство таких надземных сетей обслуживается МОЭК, часть всё ещё на балансе департамента строительства после первой волны сноса пятиэтажек (хрущёвок), а часть — вообще бесхозные.