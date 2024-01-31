Плиточная дорожка с клумбами вдоль корпуса 340 стала местом подвоза товаров в пункт выдачи заказов «Вайлдбериз». Грузовик подъезжает непосредственно к дверям ПВЗ, а ограждения-крабы, которые перегораживали въезд к дому исчезли. А ведь по этой дорожке проходит множество детей — в школу и детсады 609 и 1557 (один из них прямо напротив дома).
Тоже самое было возле пункта «Вайлдбериз» в 5-м микрорайоне. Там тоже исчезли ограждения на тротуаре и грузовик регулярно подъезжал прямо к дверям пункта выдачи, пока однажды не сбил насмерть пожилую женщину. Чиновники и собственники помещения только сочувственно развели руками, хотя местные жители годами требовали восстановить ограждение против заезда на тротуар.
Пункт 9.9 ПДД разрешает при подвозе грузов к торговым объектам заезжать на тротуар или пешеходную дорожку, но только при отсутствии других возможностей подъезда. Однако, в те непродолжительные периоды, когда проезд в 5-м микрорайоне всё-таки закрывали, водитель грузовика спокойно доставал тележку и отвозил товары без заезда машины на тротуар. То есть нет острой необходимости подъезжать прямо к дверям пункта.
Конечно, правила требуют при заезде грузовика на пешеходную дорожку обеспечить безопасность, но практика показывает, что водитель вспомнит об этом только убив пешехода. А местный чиновник, который не смог обезопасить людей, вообще никогда.
Спросим управу, считают ли они эту ситуацию нормальной и вернемся с ответом.