1
«Жилищник» начал общаться с людьми с помощью искусственного интеллекта 24.01.2024 ZELENOGRAD.RU

Жительница корпуса 2008 Надежда пожаловалась на неисправность лифта. «Застревает целый день у всех по многу раз. Чтобы ехать дальше — нужно попрыгать. Вы серьезно? До 8-го этажа прыгать?» — написала она в чат «Жилищника». Стиль и смысл полученных ответов очень напоминает ответ нейросети вроде ChatGPT на запрос типа «ответь вежливо на жалобу».

На жалобу Надежды оператор «Жилищника» отправил два ответа. Похоже, авторство первого (на скриншоте слева) целиком принадлежит ИИ, а второй (справа) отредактирован человеком. ИИ решил, что «2008» в жалобе это год, а не номер корпуса и принёс извинения за «проблему с лифтом, которая произошла в 2008 году». Также он всерьёз отвечал на саркастическое предложение прыгать, чтобы ехать: «Мы понимаем, что прыгать, особенно до 8-го этажа, не является комфортным для наших жителей».

Но даже в отредактированном виде ответ звучит всё ещё до смешного напыщенно с фразами вроде: «Наша команда уже работает над выявлением и исправлением неполадок, чтобы лифт вновь функционировал плавно и без сбоев» или «Мы обязуемся предоставить вам все необходимые удобства и обновления по этому вопросу».

Читатели «Зеленоград.ру» сообщают в нашем чате и о других случаях такой же «клоунады». Впрочем, попытки «Жилищника» делать свою работу более эффективно можно только приветствовать, пусть улучшения и начали тестировать на людях явно раньше времени. По крайней мере внедрение ИИ точно лучше, чем автоматическое удаление сообщений с упоминанием конкурирующего портала мэрии «Наш город», которым чаты «Жилищника» прославились в прошлом году. Спросим «Жилищник» о дальнейших планах по использованию ИИ и вернемся с ответом

Читайте также
Стоп-слово для «Жилищника» — как и зачем удаляют упоминания портала «Наш город» из чатов с жителями
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
жилищник
Реклама
Реклама
Обсуждение
Kill Digit
5 часов назад
Да давно уже вместо чиновников отвечает ИИ, их ответы часто не отвечают на задаваемый вопрос или проблему, а в ответах лишь общая озабоченность и благодарность за неравнодушность.
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Спортивный комплекс «Савёлки» закрывается на капитальный ремонт Новости
Открыт набор на 2024/25 учебный год в «Московский международный колледж цифровых технологий «Академия TOP Зеленоград» Реклама
«Жилищник» начал общаться с людьми с помощью искусственного интеллекта Новости
Давка при посадке на 17-й автобус, который планируют отменить и объединить с 23-м — обычное дело. Длина объединенного маршрута станет немного короче, но вряд ли это поможет Новости
Вакансия менеджера по продажам в Турагентство Fun&Sun Реклама
Началось объединение автобусных маршрутов, чтобы было больше возможностей поездок между старым и новым городом без пересадок Новости
На станциях электричек Крюково и Ховрино заменили контактную сеть на провода большего сечения. Спустя полгода после запуска МЦД Новости
Бесплатный мастер-класс по робототехнике «Битва роботов» — 27 января в «Компьютерной Академии ТОП» Реклама
Обвиняемому за стрельбу по прохожему возле корпуса 830 вменили более тяжкую статью и отправили под домашний арест Новости
Сборщика подписей за выдвижение Бориса Надеждина на выборы президента РФ задержали в Зеленограде Новости
Лекция «Мифы о домашних животных» — 27 января в библиотеке в корпусе 1462 Афиша
Реформа социальной защиты: центры соцобслуживания закрыли, заявки через интернет, бельё на дом. Обещают, что будет лучше Новости
Две ямы с арматурой, которые внезапно появились возле детской площадки, управа не считает проблемой Новости
Вакансия упаковщика на складе (сборка подарочных наборов) — до 4000 в день, возможна подработка Реклама
Часть парка Победы и набережную вдоль пруда перестали чистить от снега из-за новой лыжни. Кто важней: лыжники ли пешеходы? Новости
Ленин и Зеленоград: подборка интересных статей о вожде революции в нашем городе. При жизни и после смерти Истории
Розыгрыш в сети магазинов «Я Сама». Призы — пряжа Regia Active и журналы по вязанию Реклама
На тротуаре Центрального проспекта возле «1000 мелочей» возникла (снова) стихийная парковка. Машины подъезжают прямо ко входу в здание Новости
Честно объяснить долгое ожидание автобусов и сбои в отображении их на карте в мэрии не смогли. Или не захотели Новости
Лазерная коррекция зрения в центре офтальмологии «Прозрение». Весь январь действует новогодняя скидка Реклама
В мэрии подтвердили, что строительство сквозного проезда между Центральным и Московским проспектами затянется до 2026 года Новости
На вокзале Крюково началась подготовка к строительству надземного перехода к ТЦ «Зеленоградский». Его могут сделать уже весной Новости
Скидки на все учебные программы для взрослых и детей до 30 января в Компьютерной Академии ТОП Реклама
Песок против льда оказался эффективней реагентов при сильном морозе — префектура объяснила внезапный возврат к древним методам уборки Новости
Крещенские купания 18 и 19 января: где открыты проруби, где и когда взять святую воду Гид
Развивающие и полезные занятия для детей от 8 лет в детской онлайн-школе программирования и творчества «Обучариум» Реклама
Заречную улицу возле 17-го микрорайона проложат по-другому и расширят Новости
Парковку возле «Азбуки вкуса» на въезде в Зеленоград могут сделать платной, чтобы избежать заторов с перекрытием дороги Новости
Бесплатный мастер-класс для детей «3D-моделирование персонажа Minecraft» Реклама
Причина забитых мусоропроводов и отвратительных запахов в подъезде, возможно, найдена Новости
Число преступлений в Зеленограде быстро снижается, но всё ещё остается почти самым высоким в Москве Новости
Курьеры на своём автомобиле требуются в сеть кафе «Гриша и Гоша» Реклама
В Зеленограде участились случаи нападения педофилов Новости
«Жилищник» выясняет законность закрытых дворов 17-го микрорайона Новости
Детский клуб Буракова: уникальные методики развития и обучения. Открыт набор на экспресс-подготовку к школе Реклама
Против гололеда в Зеленограде начали использовать песок вместо реагента Новости
© 1997–2024 Зеленоград.ру