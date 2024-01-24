Жительница корпуса 2008 Надежда пожаловалась на неисправность лифта. «Застревает целый день у всех по многу раз. Чтобы ехать дальше — нужно попрыгать. Вы серьезно? До 8-го этажа прыгать?» — написала она в чат «Жилищника». Стиль и смысл полученных ответов очень напоминает ответ нейросети вроде ChatGPT на запрос типа «ответь вежливо на жалобу».
На жалобу Надежды оператор «Жилищника» отправил два ответа. Похоже, авторство первого (на скриншоте слева) целиком принадлежит ИИ, а второй (справа) отредактирован человеком. ИИ решил, что «2008» в жалобе это год, а не номер корпуса и принёс извинения за «проблему с лифтом, которая произошла в 2008 году». Также он всерьёз отвечал на саркастическое предложение прыгать, чтобы ехать: «Мы понимаем, что прыгать, особенно до 8-го этажа, не является комфортным для наших жителей».
Но даже в отредактированном виде ответ звучит всё ещё до смешного напыщенно с фразами вроде: «Наша команда уже работает над выявлением и исправлением неполадок, чтобы лифт вновь функционировал плавно и без сбоев» или «Мы обязуемся предоставить вам все необходимые удобства и обновления по этому вопросу».
Читатели «Зеленоград.ру» сообщают в нашем чате и о других случаях такой же «клоунады». Впрочем, попытки «Жилищника» делать свою работу более эффективно можно только приветствовать, пусть улучшения и начали тестировать на людях явно раньше времени. По крайней мере внедрение ИИ точно лучше, чем автоматическое удаление сообщений с упоминанием конкурирующего портала мэрии «Наш город», которым чаты «Жилищника» прославились в прошлом году. Спросим «Жилищник» о дальнейших планах по использованию ИИ и вернемся с ответом