На жалобу Надежды оператор «Жилищника» отправил два ответа. Похоже, авторство первого (на скриншоте слева) целиком принадлежит ИИ, а второй (справа) отредактирован человеком. ИИ решил, что «2008» в жалобе это год, а не номер корпуса и принёс извинения за «проблему с лифтом, которая произошла в 2008 году». Также он всерьёз отвечал на саркастическое предложение прыгать, чтобы ехать: «Мы понимаем, что прыгать, особенно до 8-го этажа, не является комфортным для наших жителей».

Но даже в отредактированном виде ответ звучит всё ещё до смешного напыщенно с фразами вроде: «Наша команда уже работает над выявлением и исправлением неполадок, чтобы лифт вновь функционировал плавно и без сбоев» или «Мы обязуемся предоставить вам все необходимые удобства и обновления по этому вопросу».

Читатели «Зеленоград.ру» сообщают в нашем чате и о других случаях такой же «клоунады». Впрочем, попытки «Жилищника» делать свою работу более эффективно можно только приветствовать, пусть улучшения и начали тестировать на людях явно раньше времени. По крайней мере внедрение ИИ точно лучше, чем автоматическое удаление сообщений с упоминанием конкурирующего портала мэрии «Наш город», которым чаты «Жилищника» прославились в прошлом году. Спросим «Жилищник» о дальнейших планах по использованию ИИ и вернемся с ответом