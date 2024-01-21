«Зона возле воды (на деревянных дорожках и асфальтовая часть ) не очищена совершенно» , — написала еще в декабре на портал «Наш город» жительница Зеленограда.

В январе на это обращение ответили, что и набережная, и нижняя аллея парка с 24 ноября и на всю зиму не убираются в связи с организацией лыжной трассы. «Из площади уборки, обработки противогололедными реагентами и вывоза снега исключены тротуары вдоль береговой линии парка Победы площадью 4000 кв.метров» , — процитировал специальный акт Вардан Карпов, директор «Автомобильных дорог ЗелАО» (эта организация отвечает за уборку дорожек в парке).

Четыре выхода на набережную со сторону парка и вся площадь самой набережной также исключена из уборочных площадей «с целью обеспечения сохранности лыжной трассы».