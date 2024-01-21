Заваленная сугробами набережная на Большом городском пруду еще в декабре вызвала удивление зеленоградцев. Мало того, что она в плохом состоянии, хотя сделана всего четыре года назад — этой зимой набережную совсем перестали чистить от снега. А с ней вместе и нижнюю аллею парка, вдоль которой проходит новая официальная лыжня, и лестницу у нижнего каскада фонтанов.
«Зона возле воды (на деревянных дорожках и асфальтовая часть ) не очищена совершенно» , — написала еще в декабре на портал «Наш город» жительница Зеленограда.
В январе на это обращение ответили, что и набережная, и нижняя аллея парка с 24 ноября и на всю зиму не убираются в связи с организацией лыжной трассы. «Из площади уборки, обработки противогололедными реагентами и вывоза снега исключены тротуары вдоль береговой линии парка Победы площадью 4000 кв.метров» , — процитировал специальный акт Вардан Карпов, директор «Автомобильных дорог ЗелАО» (эта организация отвечает за уборку дорожек в парке).
Четыре выхода на набережную со сторону парка и вся площадь самой набережной также исключена из уборочных площадей «с целью обеспечения сохранности лыжной трассы».
Корреспондент «Зеленоград.ру» прошёл по прежним прогулочным маршрутам и посмотрел, как они выглядят нынешней зимой.
При всей популярности лыжных прогулок в Зеленограде возникает вопрос, насколько необходимо было полностью перекрывать часть парка? А даже если без этого нельзя было обойтись, неужели сложно было заранее рассказать о планах по обустройству лыжни, а не ставить прохожих перед фактом? Впрочем, когда у нас в городе что-то делалось иначе.