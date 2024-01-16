Сотрудники «Жилищника» пояснили ему: уличные баки для мусора переполнены, вывозятся несвоевременно, девать отходы из мусоропроводов некуда, поэтому хранятся они в стволе. «Вот она — великая кормушка для тараканов, источник отвратительных запахов, причина забитых стволов и сломанных ковшей», — говорит Борис.

Проблему подтверждают и другие жители: они жалуются на зловоние в подъезде («пока ждешь лифт, можно задохнуться»), рассказывают, как к дому привозят мусорный бак, чтобы выгрузить мусор из мусоропровода (после чего всё вокруг засыпано мусором), сообщают о тараканах и регулярно забитом мусоропроводе на нижних этажах. Эти жалобы продолжались в течение всего прошлого года.

«Жилищник» отвечает только, что с дворниками проведена беседа. Можно ли долго «хранить» отходы в мусоропроводе, есть ли проблема с регулярностью вывоза мусора от дома и нехватки баков, спросим в префектуре и вернемся с ответом.

«Мусоропроводы — рассадники заразы, их надо демонтировать», говорил пять лет назад начальник зеленоградского ЖКХ Сергей Галустов. Мусоропроводы с тех пор никуда не делись, но, возможно, теперь понятно, что дело в самих мусоропроводах, а в их некачественном обслуживании.