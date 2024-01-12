Пока процесс оплаты через СБП называют «открытым тестированием», во время которого проверят работу технологии на разных устройствах.

Преимуществом оплаты через СБП в мэрии считают возможность «вернуться к привычному и удобному способу оплаты проезда любым смартфоном». А ещё то, что на работу этой технологии невозможно «повлиять из-за рубежа».