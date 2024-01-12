Проход через турникеты МЦД стал быстрей
Для этого нужно сгенерировать QR-код в приложении «Метро Москвы» и отсканировать его считывателем на турникете (инструкция в видео):
Пока процесс оплаты через СБП называют «открытым тестированием», во время которого проверят работу технологии на разных устройствах.
Преимуществом оплаты через СБП в мэрии считают возможность «вернуться к привычному и удобному способу оплаты проезда любым смартфоном». А ещё то, что на работу этой технологии невозможно «повлиять из-за рубежа».
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Несколько раз выстрелили в прохожего прямо на улице Зеленограда. Стрелявший говорит, что накануне его оскорбили Новости
Шоу «Инзэнайт» театра танца Todes — 28 января на сцене КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
Строительство сквозного проезда между Центральным и Московским проспектами заморожено. Работы могут затянуться еще на два года Новости
Реорганизацию парковки возле «Азбуки вкуса», которая мешает въезду в Зеленоград, рассмотрят в префектуре Новости
Репетиторский центр «iQ-центр» объявляет набор в экспресс группы для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по любым предметам Реклама
Тепло улетает из наших домов через щели, которые должны были заделать ещё осенью. «Жилищник» винит только жителей Новости
Новые услуги типографии «Никсон-Принт»: печать на камне, стекле и хоккейных шайбах, а также — коробки для пиццы, оформление витрин, изготовление вывесок Реклама
Бабушка заявила в полицию на одноклассницу своей внучки из первого класса зеленоградской школы Новости
Городское помещение для детского сада в МЖК продали на торгах. Чиновники объясняют — помещение не соответствует современным нормам Новости
«Врача не удивишь плохими зубами». Стоматолог-терапевт — о микроскопе, искусственном интеллекте и визитах к врачу «просто так» Реклама