ля этого обновили программное обеспечение на всех турникетах МЦД (всего их 3500), сообщили в департаменте транспорта. Также скорость чтения для карты москвича и социальных карт Московской области увеличилась в три раза.

Не забывайте прикладывать карту на турникетах МЦД не только на входе, но и не выходе, иначе её заблокируют, а разблокировка в кассе стоит 198 рублей.