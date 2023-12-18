Проход через турникеты МЦД стал быстрей в среднем на 30%. Можно не ждать, когда створки закроются, чтобы приложить карту — смотрите на видео.
ля этого обновили программное обеспечение на всех турникетах МЦД (всего их 3500), сообщили в департаменте транспорта. Также скорость чтения для карты москвича и социальных карт Московской области увеличилась в три раза.
Не забывайте прикладывать карту на турникетах МЦД не только на входе, но и не выходе, иначе её заблокируют, а разблокировка в кассе стоит 198 рублей.
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