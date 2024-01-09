Число поездок по платной дороге М-11 на участке от Москвы до Солнечногорска установило рекорд с момента открытия
Например, с 9 января проезд по платной дороге между Зеленоградом и Москвой стоит 530-680 рублей (с транспондером 485-645). Прошлое подорожание было ровно год назад — сейчас плата за проезд выросла на 5-6%. Стоимость проезда по абонементам осталась прежней.
Все новые тарифы смотрите по ссылкам: базовые, с транспондером.
Также в конце года удвоили ежемесячный платеж за транспондер — до 200 рублей.
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