Например, с 9 января проезд по платной дороге между Зеленоградом и Москвой стоит 530-680 рублей (с транспондером 485-645). Прошлое подорожание было ровно год назад — сейчас плата за проезд выросла на 5-6%. Стоимость проезда по абонементам осталась прежней.

Все новые тарифы смотрите по ссылкам: базовые, с транспондером.

Также в конце года удвоили ежемесячный платеж за транспондер — до 200 рублей.