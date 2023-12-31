С 1 января изменится ежемесячный платеж при совершении поездок с использованием транспондера — теперь для он будет 200 рублей для физлиц и 300 для юридических лиц. Платеж вырос в два раз.

Это уже традиционное удорожание — год назад ежемесячная плата за транспондер также удвоилась.

Платеж списывается, только если вы его использовали в течение месяца. Транспондер позволяет не только быстрее проезжать через пункты оплаты проезда, но и платить поменьше.