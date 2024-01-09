Знаки должны появиться в первом квартале этого года — то есть, до апреля. Поставят их по предложению префектуры, решение одобрила комиссия по безопасности дорожного движения. Обоснование — «в целях повышения безопасности дорожного движения и исключения проезда транспорта по пешеходной зоне».

Кто и как будет контролировать въезд под «кирпичи», неизвестно. На той же Центральной площади возле ДК (Культурного центра) имеется знак «Пешеходная дорожка», но водители всё равно там ездят. Знаки оказались бесполезны, поэтому проезд у здания ДК физически ограничили металлическими барьерами.

Возможно, в префектуре предполагают, что «кирпич» для водителей более страшный знак. Но наказание за въезд под кирпич в данном случае будет очень мягкое — предупреждение или штраф 500 рублей (статья 12.16, ч.1 КоАП РФ), а со скидкой вообще 250 и то, если нарушение каким-либо образом зафиксируют. Ощутимым наказание становится, если машина въедет под «кирпич» на одностороннюю дорогу или встречную полосу — это штраф 5 тысяч или лишение прав на срок до полугода. На Центральной площади речь идет о въезде на пешеходную зону, а с точки зрения закона это лишь «несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками» без отягчающих обстоятельств.

Не останавливает некоторых водителей и знак «Движение запрещено» (3.2). Формально он запрещает движение, но фактически остановить проезд могут только физические препятствия. При этом зачастую достаточно одного злостного нарушителя, а за ним, влекомые стадным инстинктом, подтягиваются другие.