Поликлиника сейчас находится на ремонте, пациентов в здании нет.

Департамент здравоохранения сообщил, что, действительно, в ходе ремонта была выявлена неисправность теплосетей, протечка была оперативно устранена, возникшая наледь также была убрана. В департаменте также добавили, что здание полностью находится на контроле руководства подрядной организации.