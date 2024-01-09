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В здании поликлиники в корпусе 2042 авария — вероятно, прорвало трубу 09.01.2024 ZELENOGRAD.RU

Это произошло в понедельник, 8 января. На видео очевидца из окна идёт пар, а за окном нарастает огромная сосулька.

Поликлиника сейчас находится на ремонте, пациентов в здании нет.

Департамент здравоохранения сообщил, что, действительно, в ходе ремонта была выявлена неисправность теплосетей, протечка была оперативно устранена, возникшая наледь также была убрана. В департаменте также добавили, что здание полностью находится на контроле руководства подрядной организации.

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Метки:
поликлиника, микрорайон 20
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