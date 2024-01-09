Царь-сосулька нависла над входом в «Пятёрочку»
Это произошло в понедельник, 8 января. На видео очевидца из окна идёт пар, а за окном нарастает огромная сосулька.
Поликлиника сейчас находится на ремонте, пациентов в здании нет.
Департамент здравоохранения сообщил, что, действительно, в ходе ремонта была выявлена неисправность теплосетей, протечка была оперативно устранена, возникшая наледь также была убрана. В департаменте также добавили, что здание полностью находится на контроле руководства подрядной организации.
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