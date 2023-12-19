По данным управляющей компании, собственник самовольно переделал балкон и не пускает сотрудников УК на балкон. «Сейчас специалисты занимаются вопросом и держат ситуацию на контроле», уточнили в Солнечногорской администрации.

Почему местная администрация ждала так долго, что сосулька доросла почти до земли, непонятно — их офис совсем рядом, на одной улице с сосулькой. Как и местная больница.