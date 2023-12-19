Сосулька свисает с карниза балкона последнего этажа дома 19 на Институтской улице. Она там уже больше недели и стала такой огромной, что закрывает три этажа пятиэтажки. «Рано или поздно сосулька упадет и не дай бог на кого-то», рассказал «Зеленоград.ру» местный житель Артём и прислал фотографию.
По данным управляющей компании, собственник самовольно переделал балкон и не пускает сотрудников УК на балкон. «Сейчас специалисты занимаются вопросом и держат ситуацию на контроле», уточнили в Солнечногорской администрации.
Почему местная администрация ждала так долго, что сосулька доросла почти до земли, непонятно — их офис совсем рядом, на одной улице с сосулькой. Как и местная больница.
Почему местная администрация не предпринимает меры, чтобы обезопасить жителей непонятно — их офис совсем рядом, на одной улице с сосулькой. Как и местная больница.