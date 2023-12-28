Ее можно будет выпустить в приложении «Метро Москвы» и там же пополнять. Виртуальная «Тройка» будет в виде QR-кода, который нужно отсканировать на турникете или валидаторе, сообщили в мэрии. Также появится возможность привязывать к виртуальной «Тройке» биометрию.