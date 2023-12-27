Площадки для запуска фейерверков в Зеленограде и окрестностях в 2024 году 27.12.2023 ZELENOGRAD.RU

На весь Зеленоград есть пять площадок, где официально разрешено запускать фейерверки в новогоднюю ночь:

  • Площадка у Малого городского пруда (со стороны корпуса 451)
  • Площадка вблизи корпуса 902
  • Пляжная зона Школьного озера
  • Пляжная зона Большого городского пруда
  • Площадка в 23 микрорайоне, на пересечении Георгиевского проспекта и улицы Дмитрия Разумовского (со стороны корпуса 2301)

Площадки небольшие, огорожены сигнальной лентой (пример на фото). Найти их в темноте может быть непросто.

В соседних с Зеленоградом поселениях тоже есть специальные площадки, на них даже обещают дежурство спасателей и полиции

  • Андреевка, поле на юго-восточной окраине, за домом 43
  • Менделеево, футбольное поле по ул.Левобережная
  • Ржавки, четыре площадки: между больницей и институтом, между домами 16 и 18, напротив дома 8, около футбольного поля

Городских фейерверков в Москве и области в этом году (как и в прошлом) не будет.

МЧС категорически запрещает: запускать пиротехнику с балконов, возле зданий, возле деревьев, возле линий электропередач, в ветреную и ненастную погоду, пьяным, детям, в помещении (включая бенгальские огни и хлопушки), направлять на людей, курить возле фейерверков, бросать их в огонь, держать работающую пиротехнику в руках и наклоняться над ней.

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Метки:
новый год, салюты, фейерверки, пиротехника
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