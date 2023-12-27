В соседних с Зеленоградом поселениях тоже есть специальные площадки, на них даже обещают дежурство спасателей и полиции

Андреевка, поле на юго-восточной окраине, за домом 43

Менделеево, футбольное поле по ул.Левобережная

Ржавки, четыре площадки: между больницей и институтом, между домами 16 и 18, напротив дома 8, около футбольного поля

Городских фейерверков в Москве и области в этом году (как и в прошлом) не будет.

МЧС категорически запрещает: запускать пиротехнику с балконов, возле зданий, возле деревьев, возле линий электропередач, в ветреную и ненастную погоду, пьяным, детям, в помещении (включая бенгальские огни и хлопушки), направлять на людей, курить возле фейерверков, бросать их в огонь, держать работающую пиротехнику в руках и наклоняться над ней.