На весь Зеленоград есть пять площадок, где официально разрешено запускать фейерверки в новогоднюю ночь:
- Площадка у Малого городского пруда (со стороны корпуса 451)
- Площадка вблизи корпуса 902
- Пляжная зона Школьного озера
- Пляжная зона Большого городского пруда
- Площадка в 23 микрорайоне, на пересечении Георгиевского проспекта и улицы Дмитрия Разумовского (со стороны корпуса 2301)
Площадки небольшие, огорожены сигнальной лентой (пример на фото). Найти их в темноте может быть непросто.
В соседних с Зеленоградом поселениях тоже есть специальные площадки, на них даже обещают дежурство спасателей и полиции
- Андреевка, поле на юго-восточной окраине, за домом 43
- Менделеево, футбольное поле по ул.Левобережная
- Ржавки, четыре площадки: между больницей и институтом, между домами 16 и 18, напротив дома 8, около футбольного поля
Городских фейерверков в Москве и области в этом году (как и в прошлом) не будет.
МЧС категорически запрещает: запускать пиротехнику с балконов, возле зданий, возле деревьев, возле линий электропередач, в ветреную и ненастную погоду, пьяным, детям, в помещении (включая бенгальские огни и хлопушки), направлять на людей, курить возле фейерверков, бросать их в огонь, держать работающую пиротехнику в руках и наклоняться над ней.