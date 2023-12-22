Фейерверков на Новый 2024-й год в Москве снова не будет 22.12.2023 ZELENOGRAD.RU

Празднование «в условиях спецоперации пройдет в более сдержанном, по сравнению с привычным, формате», сообщили ТАСС в мэрии. Аналогичное решение приняли также в Московской области.

При этом запускать фейерверки самостоятельно не запрещают. В городе будут для этого специальные площадки (пример на фото). Полный список безопасных, по мнению МЧС, площадок сообщим позже.

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Метки:
новый год, салюты и фейерверки
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