Ещё в 2015 году более 800 человек купили жильё в будущем ЖК «Митино Дальнее», расположенном на пересечении Пятницкого и Кутузовского шоссе. Сначала их обманул частный застройщик, потом несколько лет дома достраивала Московская область. Теперь официально заявлено об окончании стройки. За это время у некоторых дольщиков кончились деньги и выросли дети.

Сейчас введены в эксплуатацию последние два дома, сообщили в подмосковном министерстве жилищной политики. По первоначальному проекту, в ЖК «Митино Дальнее» должны были построить 26 корпусов в пять этапов (очередей). Затем речь пошла о 18-ти. Первые восемь были сданы в 2014—2015 годах. А в 2017-м стройка встала из-за проблем у застройщика. Через год работы возобновились, а затем встали окончательно. Дома третьей очереди к тому времени были готовы на 80-90%. Еще несколько брошены на разной стадии готовности. Таким образом обманутыми оказались дольщики 3-5-й очереди строительства. Застройщик был признан банкротом, а суд в 2021 году передал права собственности на жилой комплекс Фонду защиты прав дольщиков Московской области. Далее делали техническую экспертизу недостроя, проект, получали разрешение на строительство. Всё это происходило медленно.

Фонд планировал построить и заселить дома к концу 2022 года, но процесс затянулся. В частности, возникла проблема с согласованием стройки с аэропортом Шереметьево. Третью взлетную полосу открыли в аэропорте в сентябре 2019 года. ЖК в тот момент формально находился в седьмой подзоне приаэродромной территории (ПАТ). А это означало частичный запрет строительства жилья и социальных объектов. В 2020 году Минтранс РФ установил ПАТ для Шереметьево из шести подзон, где строительство разрешено, но с определенными требованиями. Аэропорты выступили против, и пока застройщики и чиновники договаривались между собой, Росавиация не выдавала разрешение на «размещение объектов» в 7-й подзоне. Для ЖК «Митино Дальнее» это означало изрядную задержку стройки — надо было выполнить требования по защите граждан от шума, потом получить заключение от Роспотребнадзора, согласовать и так далее. Стройка была заморожена и возобновилась только в 2022-м. Фонд построил восемь домов.

Дольщики, ждавшие все эти годы свои квартиры, устраивали пикеты и митинги. Рассказывали, что потратили последние деньги на съемные квартиры и выплату ипотеки. За эти восемь лет детсадовцы стали подростками, а школьники — студентами. «С покупки до вероятной сдачи прошло восемь лет. Целая жизнь. Дети выросли. Необходимости в данном жилье уже нет. А так ждала, мечтала. Сейчас мечтаю продать» , — пишет одна из дольщиц.

Квартиры в ЖК продаются — объявления собственников и риелторов есть в интернете. Например, на «Циане» около сорок объявлений от 3, миллионов за однокомнатную квартиру и до 8 миллионов за двухкомнатную. Места живописные, рядом Пятницкое шоссе и остановка 400-х автобусов — до метро или в Зеленоград.