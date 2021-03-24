Микрорайон почти на тысячу человек в Брехово достроят к концу следующего года. Прежний застройщик обанкротился 24.03.2021 ZELENOGRAD.RU

857 человек, купивших квартиры в новом жилом комплексе в Брехово, ждут их четыре года. Застройщик не достроил дома и объявил себя банкротом. Теперь их будет достраивать областная администрация за счет бюджета. Возобновить стройку планируют осенью, а заселить людей — в конце следующего года.

Обманутыми оказались дольщики 3-5-й очереди строительства ЖК «Митино Дальнее». Застройщик ООО «Даналит» должен был построить 18 домов. В конце 2018 года стройка остановилась. Застройщик был признан банкротом, а суд в прошлом году передал права собственности на жилой комплекс Фонду защиты прав дольщиков Московской области. Перед началом работ надо сделать техническую экспертизу недостроя, проект, получить разрешение на строительство. По информации фонда, сроки достройки и заселения — четвертый квартал 2022 года.

«Митино Дальнее» обещал быть интересным проектом — жилой-комплекс эконом-класса с яркими четырехэтажными домами в живописном месте, рядом с Пятницким и Кутузовским шоссе, в трех километрах от Зеленограда.

По первоначальному проекту, в ЖК должны были построить 26 корпусов в пять этапов (очередей). Затем речь пошла о 18-ти. Первые восемь были сданы в 2014—2015 годах. А в 2017-м стройка встала из-за проблем у застройщика. Через год работы возобновились, а затем встали окончательно. Дома третьей очереди к тому времени были готовы на 80-90%. Еще несколько брошены на разной стадии готовности. Сейчас, по данным фонда, средняя строительная готовность домов — от 90% до 10%.

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Метки:
жилищное строительство
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