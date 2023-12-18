Будьте осторожны, когда идете вдоль домов и посмотрите на карнизы своей квартиры — ответственность за падение с них снега несёт владелец квартиры.

«В воскресенье на меня упал с нег с крыши корпуса 447, поцапарапал лицо, успела как-то увернуться, хорошо без льда, спасла шапка», — написала в чате района местная жительница Юлия и попросила почистить крыши. В понедельник снег упал на дорогу через арку в корпусе 440. И это только то, о чем стало известно.