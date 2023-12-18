Будьте осторожны, когда идете вдоль домов и посмотрите на карнизы своей квартиры — ответственность за падение с них снега несёт владелец квартиры.
«В воскресенье на меня упал с нег с крыши корпуса 447, поцапарапал лицо, успела как-то увернуться, хорошо без льда, спасла шапка», — написала в чате района местная жительница Юлия и попросила почистить крыши. В понедельник снег упал на дорогу через арку в корпусе 440. И это только то, о чем стало известно.
Ежедневно чистят снег только со скатных крыш, которых в Зеленограде почти не осталось, а с плоских кровель многоэтажных домов полностью счищать снег нет необходимости, считают в «Жилищнике» и префектуре. Также рабочие должны регулярно убирать снег и сосульки с козырьков подъездов. Как правило, это делают, когда температура колеблется около нуля, как сейчас.
За крышами остановок, откуда тоже может упасть снег (на фото ниже — пример с Солнечной аллеи), магазинов, а также на карнизах балконов жилых домов должны следить собственники (в том, что касается карнизов квартир — сами жители). В «Жилищнике» утверждают, что всегда помогают жителям устранить сосульки с их балконов, но так ли это на самом деле, неизвестно.
Если снег упадет на голову прохожего с чьего-то карниза, найти источник падения будет непросто. Но вообще персональную ответственность за безопасность жителей и своевременное принятие мер для очистки от снега кровель и выступающих элементов зданий несут главы управ. Место очистки должно быть обязательно огорожено, работы должно проводить специально обученные сотрудники в соответствие с нормативом ЖНМ-2005/04
О неубранном снеге и сосульках на крышах и карнизах можно сообщить в единую диспетчерскую по телефону 8-495-539-53-53.