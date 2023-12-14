Это произошло в доме 1 по улице Ленина. Что именно за краска, неизвестно — маляры говорят, что «отлили себе чуть-чуть из большого бака». Да это и неважно — краска с токсичным запахом, а по инструкции её допускается использовать внутри помещений только при возможности осуществить качественное сквозное проветривание.

Но открыть окна в подъезде, чтобы хоть как-то его проветрить, маляры не могут — просто не дотягиваются до окон, а дверь им нечем подпереть. То есть даже попыток организовать проветривание не было предпринято. Да если бы и смогли проветрить, то за время, необходимое на высыхание краски и выветривания ядовитого запаха, выморозили бы подъезд.

Маляры говорят: «Мы люди подневольные, нам что сказали, то и делаем». Красить подъезд вонючей краской зимой им приказал «начальник» — Роман Сапунов. На сайте «Жилищника» он указан, как начальник участка 18-19 микрорайонов.

Также стало известно об использовании вонючей краски в двух корпусах 4-го микрорайона, ещё покрасили лифт в корпусе 518.

В прошлом году Роспотребнадзор выдал предостережение «Жилищнику» от использования такой краски зимой. В марте предостережение выдала прокуратура, а префектура прямо запретила красить подъезд, когда на улице отрицательная температура и нельзя проветрить.

После упоминания жителем этих запретов, маляры ушли, а он написал жалобу в генеральную прокуратуру. Узнаем в префектуре, почему «Жилищник» такой дерзкий и вернемся с ответом.