Лестницы в подземные переходы после каждого снегопада превращаются в снежную горку. При этом ступени оборудованы системой снегоудаления, то есть снега на них быть вообще не должно.

Подогрев ступеней должен включаться автоматически, объяснили «Зеленоград.ру» в организации «Гормост», которая обслуживает переходы. «На лестничных сходах установлены датчики осадков, срабатывание автоматической системы снегоудаления обусловлено наличием снежного покрова и наледи на лестничных сходах», уверяют в «Гормосте».

В реальности «снежный покров» мы видим, а снегоудаления не видим. В чем причина, непонятно — то ли датчики не срабатывают, то ли подогрев сломался, то ли ещё что-нибудь. Факт в том, что система на многих переходах не работает с начала зимы. Снег в итоге чистят люди с лопатами, но пешеходы успевают раньше упасть на скользких спусках (на фото — переход между 11 и 12 микрорайонами).

Спросим «Гормост», почему снег не «удаляется» со ступеней и вернемся к теме. Вы сами можете написать о проблеме через сайт или приложение «Наш город» — в качестве объекта выберите дорогу, через которую проходит нечищенный переход, а проблема называется «некачественное содержание подземных и надземных пешеходных переходов», обязательно нужна фотография.