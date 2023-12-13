В среду 13 декабря по расписанию ушел поезд в 7:12, затем были отменены поезда на 7:22, 7:32, 7:42, 7:52. Ожидается, что поезд в 8:02 уйдет по расписанию, затем 8:12 снова отмена, 8:22 и далее по расписанию.

В 6:42 в телеграм-каналах дептрасна и МЦД вышло предупреждение об изменении в расписании из-за сложных погодных условий. Пуш-уведомления в приложении ЦППК почему-то не было.

При этом поезда до Ленинградского вокзала уходят по расписание, но многие пассажиры уже перестроили свои маршруты и планируют ехать до Электрозаводской и дальше.

Вот как описывает ситуацию наш читатель Андрей: «После отмен я вынужден сломя голову бежать закрывать поездку в кассе, иначе блокировка карты, а разблокировка за деньги. И покупать билет на Ласточку Экспресс, чтобы не опоздать на работу. Стою в очереди, я ведь заранее этого не мог предугадать и заранее купить себе билет. Так еще и сверху 275 рублей потратил. Зачем такое МЦД нашему городу? В следующем году будет 25 лет, как езжу в Москву на электричках каждый почти день. Такого ужаса с 1999 года не помню!»