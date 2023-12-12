Она будет расположена напротив корпуса 1936 (это одна из новостроек по программе реновации) для автобусов в сторону старого города, рассказали в префектуре в ответ на жалобу местной жительницы о проблемах с автобусами. На схеме — примерное место.
Остановка предусмотрена в рамках строительства новой дороги, соединяющей улицы Заводскую и Радио, которую планируют сделать в середине следующего года. Вряд ли остановка появится раньше. Сейчас по улице Радио в сторону старого города ездят автобусы 16, 32К и 400T, но остановки нет.
Сейчас жителям новостроек 1934-1936, чтобы уехать в старый город, приходится ходить на остановку «Овражная улица» и ждать автобусов 25 и 32, у которых случаются сбои в движении. Альтернатива — ходить до Крюковской эстакады, но это далеко.