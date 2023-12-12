Остановка предусмотрена в рамках строительства новой дороги, соединяющей улицы Заводскую и Радио, которую планируют сделать в середине следующего года. Вряд ли остановка появится раньше. Сейчас по улице Радио в сторону старого города ездят автобусы 16, 32К и 400T, но остановки нет.

Сейчас жителям новостроек 1934-1936, чтобы уехать в старый город, приходится ходить на остановку «Овражная улица» и ждать автобусов 25 и 32, у которых случаются сбои в движении. Альтернатива — ходить до Крюковской эстакады, но это далеко.