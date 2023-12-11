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Детская поликлиника и травмпункт в 15-м микрорайоне закрываются на ремонт 11.12.2023 ZELENOGRAD.RU

С 18 декабря (понедельник) врачи будут принимать по следующим адресам:

  • педиатрическая служба и часть специалистов первого уровня — стоматологическая поликлиника в корпусе 1638
  • хирург и эндокринолог — поликлиника в корпусе 805
  • травмпункт — Детский центр больницы Кончаловского (Каштановая аллея, дом 2 строение 5)

Этот филиал поликлиники обслуживает жителей всего района Крюково, а травмпункт — весь Зеленоград. Также недавно закрылась на ремонт детская поликлиника во втором микрорайоне, обслуживающая часть старого города.

Сколько продлится ремонт, неизвестно. Московские власти говорили, что умеют делать такого типа ремонт за год, но для поликлиники во 2-м микрорайоне завершение ремонта запланировано на 2025 год, то есть это может быть и полтора-два года.

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Метки:
поликлиника
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