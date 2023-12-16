В 2024 году в Зеленограде установят 420 новых фонарей. Частично в планы, сформированные префектурой, вошли и те адреса, которые предполагалось снабдить дополнительным освещением уже в этом году.
Точное количество фонарей и их расположение, а также техническая возможность устройства наружного освещения «будут определены после обследования при подготовке к строительно-монтажным работам», как сообщили «Зеленоград.ру» в департаменте ЖКХ.
Это значит, что фактическое количество установленных фонарей может сильно отличаться от планового. Так, год назад префектура предложила установить более 400 фонарей только в лесопарках, направив адресный список в департаменты ЖКХ и природопользования — согласовали из него менее половины фонарей с той же оговоркой, что «итоговые объемы определят по итогам обследования объектов». Однако на деле большую часть фонарей из урезанного списка так и не поставили, например, 135 фонарей в лесу от 9 микрорайона до МИЭТа. Их установку отложили до весны, причем даже не из-за результатов обследования, а по причине реорганизации департамента природопользования, который должен был согласовать проекты, как пояснили «Зеленоград.ру» в департаменте ЖКХ.
Все работы, запланированные на 2024 год, будут стоить почти 50 миллионов рублей — конкурс на эту сумму для выбора подрядчика провела в ноябре «Объединенная энергетическая компания», подведомственная департаменту ЖКХ.
1 микрорайон:
- Корпус 119 — четыре фонаря во дворе
- Корпус 160 — четыре фонаря во дворе
3 микрорайон:
- Корпус 306 — четыре фонаря в сквере у корпуса
- Корпуса 339А и 339Б — два фонаря на детской площадке
- Корпус 345 — три фонаря на спортивной площадке
4 микрорайон:
- Корпус 401 — шесть фонарей во дворе между корпусами 401 и 403
- Корпус 403 — три фонаря во дворе за корпусом
- Корпус 405 — пять фонарей во дворе, на площадке между корпусами 405 и 409, в зоне отдыха
- Корпус 409 — пять фонарей во дворе между корпусами 409 и 410
- Корпус 410 — три фонаря во дворе
- Корпус 414 — четыре фонаря фонаря во дворе, на парковке и проезде
- Корпус 431 — пять фонарей во дворе и на парковке между корпусами 431 и 432
- На дорожке у корпуса 431 — 10 фонарей от магазина «Десяточка» вдоль школы «Глобус»
- Корпус 432 — пять фонарей во дворе между корпусами 432 и 433, в зоне отдыха с парковыми качелями
- Корпус 433 — четыре фонаря во дворе между корпусами 433 и 455
- Корпус 440 — четыре фонаря во дворе между корпусами 440 и 441, на площадке
- Корпус 441 — восемь фонарей во дворе между корпусами 441 и 442, на площадках и в зоне отдыха
- Корпус 442 — четыре фонаря от дома к велодорожке
- Корпус 452 — три фонаря во дворе у торца дома и на парковке
- Корпус 455 — два фонаря во дворе между корпусами 455 и 405
6 микрорайон — корпус 624, два фонаря на детской площадке
8 микрорайон:
- Корпус 829 — семь фонарей на дорожке от корпуса 828Б к корпусу 834В
- В лесу у корпуса 815 — четыре фонаря на детской площадке (эти фонари «переехали» в 2024 из планов на 2023 год)
- В лесу от корпуса 801 к корпусам 855 и 856 — 35 фонарей вдоль пешеходных дорожек
9 микрорайон:
- Корпус 923 — четыре фонаря на парковке
- В лесу у корпуса 914 — 14 фонарей на большой детской площадке и три фонаря на малой детской площадке (перенос планов 2023 года)
- В лесу от 9 микрорайона до МИЭТа — 100 фонарей вдоль пешеходных дорожек (в планах на 2023 год было 135 фонарей)
10 микрорайон:
- Корпус 1003 — три фонаря во дворе и на проезде в торце дома
- Корпус 1004 — четыре фонаря во дворе и на пожарном проезде
- Корпус 1007 — семь фонарей во дворе и на пожарном проезде
14 микрорайон:
- Между корпусами 1401 и 1407 — четыре фонаря во дворе
- Между корпусами 1407 и 1409 — четыре фонаря во дворе
- Между корпусами 1407 (подъезд 1) и 1408 — два фонаря во дворе
15 микрорайон:
- Корпуса 1504-1505 — шесть фонарей во дворе
- Корпус 1509 — шесть фонарей во дворе
16 микрорайон:
- Корпус 1604 — семь фонарей вдоль проезда
- Корпуса 1614-1616 — восемь фонарей вдоль проезда
17 микрорайон:
- Дом 37 корпус 3 — четыре фонаря вдоль проезда
18 микрорайон —
- Корпуса 1804А и Б — четыре фонаря на спортплощадке
- Корпуса 1802-1803 — восемь фонарей во дворе
19 микрорайон:
- Корпус 1934 — семь фонарей во дворе
- Корпус 1935 — семь фонарей во дворе
20 микрорайон — корпус 2028, четыре фонаря на спортплощадке
Зона отдыха «Кутузовский ручей» между 19 и 20 микрорайонами — 20 фонарей (всю зону отдыха планировалось благоустроить, но потом благоустройство отложили на «ближайшие годы», а пока просто добавят фонарей).
23 микрорайон — между корпусами 2315А и Б восемь фонарей во дворе
Крюково, Заводской переулок, дом 4 — два фонаря вдоль проезда
Малино:
- Малинская улица — 25 фонарей на проездах
- Школьная улица, дом 31 — шесть фонарей в проезде
- Первомайская улица, дом 24 — шесть фонарей в проезде
- Лесная улица, дом 10 — шесть фонарей в проезде