Больше четырехсот новых фонарей запланировали установить в Зеленограде на следующий год. Вот места установки 16.12.2023 ZELENOGRAD.RU

В 2024 году в Зеленограде установят 420 новых фонарей. Частично в планы, сформированные префектурой, вошли и те адреса, которые предполагалось снабдить дополнительным освещением уже в этом году.

Точное количество фонарей и их расположение, а также техническая возможность устройства наружного освещения «будут определены после обследования при подготовке к строительно-монтажным работам», как сообщили «Зеленоград.ру» в департаменте ЖКХ.

Это значит, что фактическое количество установленных фонарей может сильно отличаться от планового. Так, год назад префектура предложила установить более 400 фонарей только в лесопарках, направив адресный список в департаменты ЖКХ и природопользования — согласовали из него менее половины фонарей с той же оговоркой, что «итоговые объемы определят по итогам обследования объектов». Однако на деле большую часть фонарей из урезанного списка так и не поставили, например, 135 фонарей в лесу от 9 микрорайона до МИЭТа. Их установку отложили до весны, причем даже не из-за результатов обследования, а по причине реорганизации департамента природопользования, который должен был согласовать проекты, как пояснили «Зеленоград.ру» в департаменте ЖКХ.

Все работы, запланированные на 2024 год, будут стоить почти 50 миллионов рублей — конкурс на эту сумму для выбора подрядчика провела в ноябре «Объединенная энергетическая компания», подведомственная департаменту ЖКХ.

Где планируют установку фонарей в 2024 году — по микрорайонам

1 микрорайон:

  • Корпус 119 — четыре фонаря во дворе
  • Корпус 160 — четыре фонаря во дворе

3 микрорайон:

  • Корпус 306 — четыре фонаря в сквере у корпуса
  • Корпуса 339А и 339Б — два фонаря на детской площадке
  • Корпус 345 — три фонаря на спортивной площадке

4 микрорайон:

  • Корпус 401 — шесть фонарей во дворе между корпусами 401 и 403
  • Корпус 403 — три фонаря во дворе за корпусом
  • Корпус 405 — пять фонарей во дворе, на площадке между корпусами 405 и 409, в зоне отдыха
  • Корпус 409 — пять фонарей во дворе между корпусами 409 и 410
  • Корпус 410 — три фонаря во дворе
  • Корпус 414 — четыре фонаря фонаря во дворе, на парковке и проезде
  • Корпус 431 — пять фонарей во дворе и на парковке между корпусами 431 и 432
  • На дорожке у корпуса 431 — 10 фонарей от магазина «Десяточка» вдоль школы «Глобус»
  • Корпус 432 — пять фонарей во дворе между корпусами 432 и 433, в зоне отдыха с парковыми качелями
  • Корпус 433 — четыре фонаря во дворе между корпусами 433 и 455
  • Корпус 440 — четыре фонаря во дворе между корпусами 440 и 441, на площадке
  • Корпус 441 — восемь фонарей во дворе между корпусами 441 и 442, на площадках и в зоне отдыха
  • Корпус 442 — четыре фонаря от дома к велодорожке
  • Корпус 452 — три фонаря во дворе у торца дома и на парковке
  • Корпус 455 — два фонаря во дворе между корпусами 455 и 405

6 микрорайон — корпус 624, два фонаря на детской площадке

8 микрорайон:

  • Корпус 829 — семь фонарей на дорожке от корпуса 828Б к корпусу 834В
  • В лесу у корпуса 815 — четыре фонаря на детской площадке (эти фонари «переехали» в 2024 из планов на 2023 год)
  • В лесу от корпуса 801 к корпусам 855 и 856 — 35 фонарей вдоль пешеходных дорожек

9 микрорайон:

  • Корпус 923 — четыре фонаря на парковке
  • В лесу у корпуса 914 — 14 фонарей на большой детской площадке и три фонаря на малой детской площадке (перенос планов 2023 года)
  • В лесу от 9 микрорайона до МИЭТа — 100 фонарей вдоль пешеходных дорожек (в планах на 2023 год было 135 фонарей)

10 микрорайон:

  • Корпус 1003 — три фонаря во дворе и на проезде в торце дома
  • Корпус 1004 — четыре фонаря во дворе и на пожарном проезде
  • Корпус 1007 — семь фонарей во дворе и на пожарном проезде

14 микрорайон:

  • Между корпусами 1401 и 1407 — четыре фонаря во дворе
  • Между корпусами 1407 и 1409 — четыре фонаря во дворе
  • Между корпусами 1407 (подъезд 1) и 1408 — два фонаря во дворе

15 микрорайон:

  • Корпуса 1504-1505 — шесть фонарей во дворе
  • Корпус 1509 — шесть фонарей во дворе

16 микрорайон:

  • Корпус 1604 — семь фонарей вдоль проезда
  • Корпуса 1614-1616 — восемь фонарей вдоль проезда

17 микрорайон:

  • Дом 37 корпус 3 — четыре фонаря вдоль проезда

18 микрорайон —

  • Корпуса 1804А и Б — четыре фонаря на спортплощадке
  • Корпуса 1802-1803 — восемь фонарей во дворе

19 микрорайон:

  • Корпус 1934 — семь фонарей во дворе
  • Корпус 1935 — семь фонарей во дворе

20 микрорайон — корпус 2028, четыре фонаря на спортплощадке

Зона отдыха «Кутузовский ручей» между 19 и 20 микрорайонами — 20 фонарей (всю зону отдыха планировалось благоустроить, но потом благоустройство отложили на «ближайшие годы», а пока просто добавят фонарей).

23 микрорайон — между корпусами 2315А и Б восемь фонарей во дворе

Крюково, Заводской переулок, дом 4 — два фонаря вдоль проезда

Малино:

  • Малинская улица — 25 фонарей на проездах
  • Школьная улица, дом 31 — шесть фонарей в проезде
  • Первомайская улица, дом 24 — шесть фонарей в проезде
  • Лесная улица, дом 10 — шесть фонарей в проезде

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