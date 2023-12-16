В 2024 году в Зеленограде установят 420 новых фонарей. Частично в планы, сформированные префектурой, вошли и те адреса, которые предполагалось снабдить дополнительным освещением уже в этом году.

Точное количество фонарей и их расположение, а также техническая возможность устройства наружного освещения «будут определены после обследования при подготовке к строительно-монтажным работам», как сообщили «Зеленоград.ру» в департаменте ЖКХ.

Это значит, что фактическое количество установленных фонарей может сильно отличаться от планового. Так, год назад префектура предложила установить более 400 фонарей только в лесопарках, направив адресный список в департаменты ЖКХ и природопользования — согласовали из него менее половины фонарей с той же оговоркой, что «итоговые объемы определят по итогам обследования объектов». Однако на деле большую часть фонарей из урезанного списка так и не поставили, например, 135 фонарей в лесу от 9 микрорайона до МИЭТа. Их установку отложили до весны, причем даже не из-за результатов обследования, а по причине реорганизации департамента природопользования, который должен был согласовать проекты, как пояснили «Зеленоград.ру» в департаменте ЖКХ.

Все работы, запланированные на 2024 год, будут стоить почти 50 миллионов рублей — конкурс на эту сумму для выбора подрядчика провела в ноябре «Объединенная энергетическая компания», подведомственная департаменту ЖКХ.