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Автосервисы в гаражах под ЛЭП на улице Андреевка, похоже, отапливают печами. Местные жители жалуются на запах гари 07.12.2023 ZELENOGRAD.RU

«Кто знает, что горит в районе Андреевки? Очень пахнет гарью!», спросила местная жительница в чате района. Ей ответили, что это «в гаражах живут и топят каким-то углем», что это «отапливают автосервисы и шиномонтаж под ЛЭП». В общем, об источнике запах гари известно.

Сколько боксов отапливаются таким образом, неизвестно. На опубликованных фото виден как общий дым над гаражами, так и один бокс с кузовным ремонтом и трубой, дым из которой сносит к окрестным домам.

Как это ощущают местные жители, зависит, возможно, от уличной температуры, интенсивности сжигания и направления ветра. «Каждый вечер такая вонь ощущается в районе домов 33 и 31, воняет так сильно, что придя домой, пахнет одежда», — пишет Ольга. «Я только сегодня почувствовала сильный запах в районе домов 24-25-17 домов и стадиона, раньше не было вроде», — пишет Элеонора. «В доме 26 порой дышать невозможно — дым в окна, — пишет Андрей и добавляет. — Они электричество экономят, а люди в квартирах от дыма задыхаются и всё прованивает, да и на улице дымом дышать не в радость. Жителям такой бизнес не нужен, администрация не реагирует».

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Метки:
поселок андреевка, загрязнение воздуха
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Обсуждение
Kill Digit
4 часа назад
Очередные кулибины сделали печку на отработанном масле, ведь его куда-то сдавать надо и платить за это, а так коптит себе в уголочке.
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Автосервисы в гаражах под ЛЭП на улице Андреевка, похоже, отапливают печами. Местные жители жалуются на запах гари Новости
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