«Кто знает, что горит в районе Андреевки? Очень пахнет гарью!», спросила местная жительница в чате района. Ей ответили, что это «в гаражах живут и топят каким-то углем», что это «отапливают автосервисы и шиномонтаж под ЛЭП». В общем, об источнике запах гари известно.
Сколько боксов отапливаются таким образом, неизвестно. На опубликованных фото виден как общий дым над гаражами, так и один бокс с кузовным ремонтом и трубой, дым из которой сносит к окрестным домам.
Как это ощущают местные жители, зависит, возможно, от уличной температуры, интенсивности сжигания и направления ветра. «Каждый вечер такая вонь ощущается в районе домов 33 и 31, воняет так сильно, что придя домой, пахнет одежда», — пишет Ольга. «Я только сегодня почувствовала сильный запах в районе домов 24-25-17 домов и стадиона, раньше не было вроде», — пишет Элеонора. «В доме 26 порой дышать невозможно — дым в окна, — пишет Андрей и добавляет. — Они электричество экономят, а люди в квартирах от дыма задыхаются и всё прованивает, да и на улице дымом дышать не в радость. Жителям такой бизнес не нужен, администрация не реагирует».