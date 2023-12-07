«Кто знает, что горит в районе Андреевки? Очень пахнет гарью!», спросила местная жительница в чате района. Ей ответили, что это «в гаражах живут и топят каким-то углем», что это «отапливают автосервисы и шиномонтаж под ЛЭП». В общем, об источнике запах гари известно.

Сколько боксов отапливаются таким образом, неизвестно. На опубликованных фото виден как общий дым над гаражами, так и один бокс с кузовным ремонтом и трубой, дым из которой сносит к окрестным домам.