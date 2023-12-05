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Две взрослые поликлиники закроют на ремонт до конца года 05.12.2023 ZELENOGRAD.RU

Поликлиника на Каштановой аллее (отделение №1) с понедельника 18-го декабря переезжает — врачи-специалисты будут принимать в поликлинике в корпусе 911.

Поликлиника в корпусе 2042 (отделение №2) закроется через неделю — по новому адресу врачи будут принимать с 25 декабря. Где именно, пока неизвестно, но, вероятнее всего в поликлинике в корпусе 1460.

Об этих изменениях сначала стало известно от нескольких врачей, а затем это подтвердили «Зеленоград.ру» в самих поликлиниках. Куда будут перенаправлены пациенты с разными потребностями, пока точно неизвестно. Где будет работать травмпункт, также неизвестно. «Зеленоград.ру» отправит запрос в департамент здравоохранения, чтобы узнать детали.

Что именно собираются ремонтировать в поликлиниках, пока неизвестно. Здание на Каштановой старое, но его капитально ремонтировали около десяти лет назад. А поликлинику в 20-м построили чуть более десяти лет назад, возможно ремонт там будет менее «капитальным».

Как минимум, здания приведут к новому стандарту московских поликлиник: самые посещаемые кабинеты расположат на нижних этажах, кабинетов врачей и диагностики по одному профилю расположат на одном этаже, заменят аналоговое оборудование цифровым, сделают новое оформление, планировки, мебель, а также буфет.

Сколько займет ремонт, также пока неизвестно. С одной стороны мэр Собянин говорил, что они научились ремонтировать поликлиники по новому стандарту за 9-12 месяцев, но на практике так получалось далеко не всегда. Так что открытие этих поликлиник стоит ждать скорее всего в 2025 году.

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Метки:
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